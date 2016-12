Así contó HERALDO el crimen de la Universidad Laboral

Una alumna del Centro de Enseñanzas Integradas, antigua Universidad Laboral, ha desaparecido desde el pasado martes por la tarde, según denunciaron ayer a la Policía los padres de la joven, que habían llegado desde un pueblo de la provincia de Cuenca en el que viven. Carmen Romero Ferrer practicó el auto-stop para acudir en Zaragoza a la cita que tenía con una amiga, pero por razones que se desconocen la muchacha no llegó a su destino y se teme que le haya ocurrido algo malo.La joven desaparecida había nacido en un pueblo de Cuenca, pero desde hace cuatro años residía en Zaragoza, durante el año escolar. Cursaba este año formación profesional en la rama administrativa y, hasta el momento, estaba considerada como una buena alumna.Según señala a HERALDO DE ARAGON una amiga y antigua compañera, Carmen Romero estuvo hablando con ella por teléfono el pasado martes, desde las tres y media a las cuatro ‘de la tarde. Antes de colgar el auricular, Carmen Romero le anunció que iba a hacer auto-stop para llegar a Zaragoza, como tenía por costumbre, y que se encontraría con ella poco después en su casa.

Inútil espera

Esa fue la última noticia que tuvo de la desaparecida. Esperó en vano en su domicilio y cuando pasó un tiempo prudencial telefoneó de nuevo a la antigua Universidad Laboral y allí le confirmaron que ya se había marchado.La noche del martes, Carmen Romero no fue a dormir y ayer se denunció la desaparición y se avisó a los padres para comunicarles lo ocurrido y pedirles que vinieran a Zaragoza para denunciar la desaparición. Su amiga confirma que Carmen Romero no había sufrido ningún disgusto, se encontraba bien psíquicamente y no salía con ningún chico. Por otra parte, sus calificaciones en el centro docente eran buenas y estaba muy animada con sus estudios. Ninguna de las compañeras pudo facilitar datos del vehículo que tomó y no saben cómo explicar lo que pudo haberle sucedido. Pero temen lo peor, porque no telefoneó a nadie, ni siquiera a sus padres, por lo que deducen que alguna persona le impide utilizar el teléfono. También destacan que era buena la conducta de esa muchacha y que era la primera vez que faltaba a la hora de dormir. Las personas que conozcan algún dato sobre su paradero pueden telefonear al Centro de Enseñanzas Integradas, teléfono 57-04-44 preguntando por Amaya Hernández.Tan solo diez días después aparecía el cadáver de la joven y con él aumentaban las incógnitas. El periodista de HERALDO Carlos González Lóbez fue el encargado de cubrir la información bajo el titularLa joven desapareció hace doce días en las puertas de la Universidad Laboral.Carmen Romero, la joven de veinte años que desapareció hace doce días cuando hacía auto-stop a las puertas de la antigua Universidad Laboral para dirigirse a Zaragoza, fue encontrada, muerta y violada, por la Policía en la tarde del pasado viernes. El carné de estudiante de la muchacha, hallado casualmente por unos excursionistas, llevó a la Policía hasta el lugar que aparece en la fotografía, donde se encontraba el cadáver, cerca de Leciñena.(Noticias de hemeroteca recopiladas por Silvia Berdejo, Elena de la Riva y Mapi Rodríguez)