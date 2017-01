Los hogares aragoneses aumentan un 24% su consumo eléctrico en Navidad

Las comidas y cenas o las continuas visitas de familiares, amigos y vecinos acaban por pasar factura al final de la Navidad. Y no solo en el plano físico: la frenética actividad en los hogares de todo el país durante estas fechas señaladas dispara el recibo de la electricidad, un incremento que en el caso de Aragón se cifra en un 24,7%, según el último estudio elaborado por la comercializadora Podo.



Este exceso significa un aumento de la cifra que aparece reflejada en el recibo que se paga en la cuesta de enero. Tiene, además, un importante impacto ambiental ya que este consumo adicional "se genera con las centrales de carbón y gas", indican desde la compañía, que ha escrutado las gráficas de consumo de 660.000 viviendas durante el período navideño y las ha comparado con el resto del año.En este especial consumo contribuyen no solo los adornos navideños, que "participan, aproximadamente, con un incremento del 3%", según se estima en el citado estudio, sino, sobre todo,porque cambia el patrón de uso de la vivienda.El análisis del incremento de consumo en Navidad en cada comunidad autónoma arroja diferencias muy significativas entre unas y otras. Las diferencias son el resultado de una mezcla de distintos factores, "entre los cuales tiene mucho impacto la diferencia de clima, pero sobre todo estas diferencias son muy indicativas de los usos y costumbres, y de cómo se mueve la población en Navidad", señalan desde la firma.Así, el mayor incremento de consumo de electricidad se produce en los hogares de Cataluña, Castilla y León, y Galicia con un incremento medio de más del 27%. En el lado contrario de la balanza se encuentran las dos comunidades insulares (Canarias y Baleares) y la Región de Murcia, en las que el incremento no supera el 11%.

¿Cómo ahorrar?

No es plan de cenar a diario a la luz de las velas, pero sí se pueden seguir algunos consejos para salvar de la quema algunos billetes cada mes. Uno de ellos es: se puede ahorrar hasta el 25% de energía. También es recomendable(se pierde al menos un 20% del calor acumulado).El frigorífico, por su parte, es uno de los aparatos que más consume. Procuray mantén la temperatura de la nevera a cinco grados centígrados y a menos 18 el congelador. El, en un programa económico y a ser posible después del desayuno, porque es un período valle, (desde las 22.00 hasta las 12.00; en verano desde las 23.00 hasta las 13.00). También es importante no olvidar apagar todos los aparatos cuando no se emplean. Ocurre con la televisión, el DVD, portátil, cargadores de móvil, etcétera.Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda: "Interesa si eres capaz de concentrar al menos el 30% de la luz que consumes en horario valle. Los hogares que no tienen esta tarifa consumen de media un 50% en horario valle, por lo que sin esfuerzos adicionales podrían ahorrar 80 euros al año en su factura de la luz".