El doble de opositores, el doble de estrés

"Hemos pasado", comenta. El número de puestos ofertados, aun así, apenas llega a mil; una situación que"La mayoría se sienten agobiados, porque aunque laha aumentado, sigue siendo, advierte, al tiempo que afirma tener «muchos casos de personas que suspenden varias veces y se derrumban porque no ven salida a su futuro»., zaragozana de 25 años, estudia desde hace dos años ocho horas diarias para ingresar en el Cuerpo Nacional de Veterinarios., dice.En ese momento, explica,y la vitalidad de los meses anteriores, porque vives un panorama muy estresante que empeora al comenzar los exámenes».En función del número de personas que se presentan, "puede pasar un largo periodo de tiempo hasta que te comunican si has aprobado cada fase, yEn su caso, transcurrieron tres meses –de diciembre a marzo– hasta que le dieron la buena noticia. "Había días en los que me levantaba optimista y pensaba que había pasado al segundo examen, otros en los que creía que no..., dedicado a idiomas , que superé".Entonces, comenzó la preparación de la tercera y más dura de las pruebas: la oral, consistente en el desarrollo de tres temas ante un tribunal. "Empecé a estudiar 12 horas todos los días yporque estaba consumida y, al final, suspendí", dice.Ella y la mayoría de sus compañeros, detalla, se han visto obligados a "recurrir, en ciertos momentos de la oposición, a

Los peligros del estrés

En algunos casos, la situación de estrés va más allá y creaa estos estudiantes, como, zaragozana de 28 años, que se presentó a la misma convocatoria que Carmen."El mes previo a la primera prueba fue uno de los peores de mi carrera;, explica. Pero lo peor llegaría tras examinarse. "Mis nervios se exteriorizaron en enero, después del primer ejercicio, con, y ese solo fue el principio".A primeros de febrero, le salieron unasde la mano izquierda, "como si de la picadura de una araña se tratase",Tal era el picor y dolor, precisa, "que. Consultó a cinco dermatólogos, y el último concluyó que era resultado de la ansiedad. "Me vi obligada a reducir la jornada de estudio de ocho a dos horas diarias, y aunque hace un mes retomé las oposiciones por completo,, explica que "el sometimiento prolongado a situaciones estresantes suele provocar algún tipo de enfermedad , porque, lo que explica que los opositores sufran altibajos emocionales.La aparición de un trastorno u otro depende de la persona, "aunque las respuestas más comunes se manifiestan en forma de. En el caso de los opositores, esgrime, "es fundamental que no olviden nunca el objetivo de su lucha"., zaragozana de 25 años, valida la postura de Latorre. Comenzó en 2014 a prepararse launa de las más complicadas, con un total de. "Estudio de 7.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.30 todos los días, salvo los sábados", dice.Las oposiciones no le han supuesto un cambio drástico en su vida. "Es una etapa muy dura porque renuncias a viajar, a tus amigos e incluso a tu familia, peroEstá segura de que estudiar sin sufrimiento es posible. "Solo tienes que centrarte en los temas que te tocan cada día ySus hábitos coinciden con los consejos que Latorre considera fundamentales para estudiar de forma sana. El estudiante, concluye, "debe, ya que invertir más tiempo no implica rendir mejor",, "recordar que se trata de un trámite para conseguir un objetivo".