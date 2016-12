Dani Zueras: "Aquí la Navidad se celebra con más calor"

El periodista montisonense Dani Zueras lleva 11 años en Costa Rica y solo he pasado dos navidades en España. “Es muy bonito, pero hace muuuuucho frío para alguien que ya se ha tropicalizado, -confiesa-. La última vez creo que fue en 2010 y en las dos semanas que estuvimos el termómetro no subió de cero grados. Las navidades soleadas son un punto a favor de Costa Rica”.



Zueras pasará las Navidades enla capital costarricensey celebrarán la Nochebuena “con más calor que en Aragón. Y con una cena mucho menos opípara. Por lo general, los ticos son muy creyentes: los regalos los trae el Niño Dios, y también Santa Claus, la misma noche del 24. Sin embargo, aquí no llegan los Reyes Magos”, cuenta.Aunque no es lo habitual, él y su familia hacen dos celebraciones el día de Nochebuena. “Comeremos cerca de las 14.00 (más o menos a la hora de la cena española) con unos amigos de Huesca yporque el miércoles me llegaron los cardos en conserva que me envió mi madre por correo; y de postre, un postre típico de Monzón que va relleno de calabaza”, añade.con toda la familia. En estás fechas, más que en ningunas, se echa mucho de menos a la familia y a los amigos de España, pero tratamos de compensarlo con una buena ronda de vídeollamadas”, apostilla.Entre los deseos depara 2017, “aparte del ascenso del Zaragoza” esta que “que sea (en todo y para todos) un mejor año que este que dejamos”.