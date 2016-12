Diego Zapatero: "En Indonesia solo se celebra la Nochebuena"

Diego Zapatero (Zaragoza, 1982) reside desde 2010 en Indonesia donde fue testigo ese año de la erupción del volcán Merapi. Este año regresa a Aragón para pasar las Navidades, las segundas en 6 años.



“En Indonesia solo se celebra Nochebuena, siendo el acto principal una misa 'sincrética', donde se aprecian elementos y cantos propios de esta época y de las anteriores, como el hinduismo y animismo. Los principales lugares en donde se festeja sonaunque en el resto también, pero con menos notoriedad al ser una religión minoritaria”, explica.En los años en los ha pasado allí estos días recuerda que a la hora de la celebración, normalmente preparaba una cena sencilla para Nochebuena “y, aquí no hay cotillones. Eso si, siempre me tomo mis doce uvas, aunque sin campanadas”, revela.“Tampoco echas mucho de menos nada, porqueal ser un clima diferente y no haber muchos adornos por la calle...”, añade.En cuanto al próximo año, el deseo del fotógrafo zaragozano para 2017 es sencillo y directo:Que no es poco.