El turismo termal y de nieve, principales bazas del territorio aragonés

La competitividad turística de Aragón ha ido mejorando a lo largo de los últimos años. Prueba de ello es que el número de viajeros que llega a la comunidad no ha dejado de crecer y que en 2015 se consiguieron más de tres millones de visitantes, una cifra superior a la de 2008, cuando se celebró la Expo en Zaragoza. Esta conclusión también se desprende del estudio realizado por Exceletur, una asociación española de compañías turísticas. En él se analiza la competitividad de todas las comunidades autónomas y se comparan. Mientras en 2010 Aragón estaba a la cola de este ranquin (en el puesto 16 de 17), solo por delante de Extremadura, en 2014 (dato publicado este año) se encuentra en la decimotercera posición, cada vez más cerca de la media española. La lista está liderada por Cataluña, Madrid y País Vasco.





Ante este estudio, el Ejecutivo autonómico ha decidido poner la lupa en varios productos que podrían mejorar el atractivo de la comunidad. Por ejemplo, detalla la posibilidad de construir productos en torno a la figura de Goya, Ramón y Cajal..., la utilización de las vías menos transitadas para productos como el 'slowdriving' o las altas posibilidades tecnológicas para llegar a la población. De hecho, este último punto es una de las mayores debilidades del sector, según el estudio de Exceletur.



"En este último año se está incentivando la promoción turística a través de la participación en ferias importantes, como Londres o Berlín, y se están llevando a cabo nuevas campañas publicitarias. La sensación es que el Gobierno de Aragón está intentando aumentar esta promoción", especifica Guillén. Además, desde el propio departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda detallan que se está trabajando en la promoción en los portales estadísticos y en las redes sociales, en concreto, Instagram. "Se están programando concursos, que consiguen buenos resultados", sostienen. Ante este estudio, el Ejecutivo autonómico ha decidido poner la lupa en varios productos que podrían mejorar el atractivo de la comunidad. Por ejemplo, detalla la posibilidad de construir productos en torno a la figura de Goya, Ramón y Cajal...,o las altas posibilidades tecnológicas para llegar a la población. De hecho, este último punto es una de las mayores debilidades del sector, según el estudio de Exceletur.



No obstante, la última campaña publicitaria está dirigida a los propios aragoneses. “A veces, visitamos antes lo que tenemos más lejos y no conocemos muchas cosas de las provincias cercanas”, afirma Isabel Esteban, gerente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel.

Desde su punto de vista, en la provincia turolense ha tenido un gran impacto que cada vez lleguen más vecinos de Zaragoza. Así, la campaña 'Aragón, solo nos falta la playa ¿y qué?' pretende estimular esa movilidad interna. "Queremos que los aragoneses y aragonesas conozcan los recursos, lugares, iconos de Aragón y sean los mejores prescriptores y promocionadores del turismo aragonés", explicó José Luis Soro, en su presentación hace unos días. Los primeros meses del año han sido positivos para el sector turístico de Aragón. Al menos, así lo reflejan los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), ya que hasta el mes de marzo, se han registrado casi 1,2 millones de visitantes. "Unas cifras ligeramente superiores a las registradas un año atrás", puntualiza Esteban. Por ello, las asociaciones de las provincias aragonesas esperan que los resultados sean similares o superiores a los de 2015.



No obstante, recalca que para seguir impulsando el turismo es necesaria una mayor inversión. “Reclamamos un poco más de inversión para poder mantener los recursos culturales y el patrimonio histórico, además de apoyo para los empresarios”, recalca Esteban. Una opinión que comparte Guillén, aunque apunta que “con el poco presupuesto que hay, la DGA está haciendo muchas cosas”. Además, Esteban también ofrece nuevas ideas para incentivar el turismo: una mayor señalización de los pueblos más representativos en las carreteras. “Hasta hace poco, pasabas por cerca de Albarracín y hasta que no llegabas al desvío, no sabías que estaba por ahí. Con una señal más alejada, en la que se marque de alguna forma su importancia, se podrían conseguir más visitantes”, asegura.

La diversidad de productos es una de las razones por las que se produce este crecimiento. "La costa se caracteriza por su oferta de sol y playa, La Rioja por el vino... nosotros, por el contrario", explica Nicolás Guillén, director de la Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza. Además, según este estudio, la comunidad aragonesa no consigue convencer con el turismo cultural, ni con el de golf, reuniones, idiomático, enológico y gastronómico. Aunque en este último se ha evolucionado positivamente desde 2010. Por todo ello, el Gobierno de Aragón ha estado trabajando, junto a los representantes de las diferentes áreas del sector, en la elaboración del Plan Aragonés de Estrategia Turística (PAET). Este programa, que consta de ocho objetivos, 75 medidas y 51 millones de dotación presupuestaria, tiene como objetivo mejorar la oferta en los próximos cuatro años.