Salou se traslada a la época medieval con la Fiesta del Rey Jaime I

La XXVII Fiesta del Rey Jaime I vuelve con más fuerza que nunca a Salou, el próximo día 3 de septiembre, con una novedad importante, este año, relativa a la imagen que lucirá el personaje del monarca en el desfile del sábado por las calles del municipio montado en su caballo. Tanto el Rey como el équido irán con ropajes nuevos, al igual que una treintena de personajes más, entre los cuales están representados el clero y la nobleza.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha manifestado que “este año tendremos una Fiesta del rey Jaime I diferente a todas las que ha habido hasta ahora, ya que hemos trabajado a fondo nuestra historia y ofreceremos una nueva visión de los personajes que nos enriquecerá como pueblo y dará un valor añadido a una de las celebraciones que nos otorga mayor identidad”.

El alcalde ha destacado la inauguración de un conjunto escultórico de bronce de la artista Natàlia Ferré para recordar la figura histórica del rey Jaime, “con la finalidad de que todo el mundo conozca lo que representó para nuestra población, para Mallorca y para Cataluña ”.

La nueva indumentaria del rey Jaime I para la fiesta es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Salou, el Instituto Jaime I de Salou, a través de un proyecto coordinado por la profesora de Historia del Arte Esther Lozano, doctora en la materia; y el Grupo de Mujeres de Salou, entidad que ha cosido todos sus trajes, contando con el asesoramiento de la diseñadora de moda y patronista Olivia Garzón.

El concejal de Servicios Culturales, Xavier Montalà, ha manifestado que “el objetivo principal es ir dotando de rigor histórico la fiesta, a través de los personajes y sus vestiduras, propias del siglo XIII". También ha señalado que "hemos conservado rasgos tradicionales de la celebración que la hacen tan característica y popular, año tras año”.

Para el concejal de Dinamización Económica, Hèctor Maiquez, “el Mercado Medieval en las calles del casco antiguo es un evento muy positivo, ya que conjuga la actividad comercial con la ambientación histórica; y esta tematización hace que podamos vivir una experiencia distinta, con sensaciones evocadoras y sugerentes”.

Por parte del Gobierno Municipal salouense se quiere hacer extensivo el máximo agradecimiento a todas las personas y entidades participantes.

Mercado Medieval

Del 1 al 4 de septiembre, volverá el Mercado Medieval a las calles del casco antiguo y a la plaza Bonet de Salou. La apertura, con el pregón posterior y el pasacalle de bienvenida, se realizará el jueves, 1 de septiembre, a partir de las 11 h. Se ha confeccionado un programa repleto de actividades y espectáculos que llenarán de magia el mismo jueves y los días posteriores; con variedad de actuaciones musicales, danza y fuego; acrobacias, luchas y combates, sonidos de oriente, funciones de circo, teatro y humor.

Además, varios personajes fantásticos darán vida a las calles del casco antiguo, para que grandes y pequeños se trasladen a la época medieval y disfruten de un buen rato.

El horario de apertura del mercado será de 10.30 a 23. Hasta el 4 de septiembre, varias calles (C/ Iglesia, C/ Ponent, C/ Pins, C/ Rafael Casanova, C/ Joan Miró y la plaza Bonet) se llenarán de paradas, entre talleres de artesanos y de demostración de oficios antiguos; puestos de venta de productos de alimentación, juegos infantiles, exposiciones temáticas, atracciones, la taberna, e incluso la creación de un campamento donde se realizarán diferentes espectáculos y teatralizaciones sobre el mundo militar en la época medieval.

Actos culturales

La primera actividad de la programación de la fiesta medieval, por excelencia, de la Costa Dorada tendrá lugar el jueves, 1 de septiembre, a las 18.30, en la Biblioteca Municipal de Salou. Se trata de una charla bajo el título “El Libro de los Hechos de Jaime I el Coquistador: la primera autobiografía real de la Corona de Aragón”, a cargo de Gerard Puig Gavarró, licenciado en Filología Catalana y doctor en Historia Medieval por la Universitat Rovira i Virgili (URV), actualmente profesor asociado de la URV de Historia Medieval de la Corona de Aragón e Historia de las mujeres en la Edad Media.

Este viernes, 2 de septiembre, a las 19.00 en el patio de la Torre Vella tendrá lugar la conferencia bajo el título “Del pasado medieval al presente de Salou: el valor de la construcción colectiva pensando en la ciudadanía”, a cargo de Esther Lozano, doctora en Historia del Arte. La asistencia es gratuita y sin invitación previa, con aforo limitado.

Este mismo viernes, 2 de septiembre, a las 20.00, en la Torre Vella, tendrá lugar la inauguración de la exposición “Hacia la conquista de Mayûrqa. Protagonistas, vestimentas y colores del pasado medieval”. La asistencia es gratuita, sin invitación previa, con aforo limitado. Las personas interesadas se podrán adentrar en un potente y emocionante universo visual y verán cómo son las nuevas vestiduras del monarca que zarpó hacia Mallorca en 1229; así como de los personajes que también estrenarán imagen.

El sábado, 3 de septiembre, es el día de la fiesta grande, en memoria del rey Jaime I y su séquito. Este año, un valeroso caballero, de solo 21 años, recorrerá las calles de la villa.

A las 19.00 saldrán los personajes que le acompañarán desde la plaza del Teatro Auditorio de Salou. El trayecto se realizará a través de la plaza del TAS, la Vía Roma, la calle Barcelona, la Vía Aurelia y la Torre Vella.

A las 20.00, saldrá el rey Jaime I y su séquito, desde la Torre Vella. El recorrido será por la Vía Aurelia, la Vía Roma, la calle Barcelona, el Espigón del Muelle y la playa de Levante.

Y a las 21 horas, habrá la actuación de todos los grupos de animación y el espectáculo final en la playa de Levante.

El domingo, 4 de septiembre, a las 19.30 h, se inaugurará un conjunto escultórico del Rey Jaime I, que se instalará en el antiguo puerto natural de Salou (final de la calle de Colón; los Pilons, junto a la caleta de las Ferreries). Se trata de un conjunto escultórico en bronce formado por cuatro figuras, entre ellas el rey Jaime y tres niños que juegan a su alrededor.

Por último, del 8 al 10 de septiembre se disputará la Regata XXXVI Rey Jaime, que se celebra en aguas de Cataluña y Baleares, bajo la dirección del Club Náutico Salou.

