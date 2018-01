¿Viene más fuerte la gripe este año?

El mito No sé vosotros, pero, yo, fue volver al trabajo después de Reyes y encontrarme a media oficina moqueando, tosiendo y quejicosa. "La gripe, que este año viene muy fuerte", decían unos. "No pude moverme de la cama en tres días, estaba para el arrastre", se lamentaban otros. Pero, ¿es verdad? ¿La cepa de esta temporada es más virulenta y cruel que la de otros años? ¿Es posible que la vacuna de este año no haya sido efectiva? No temáis, el Desmitificador llega un mes más a Tercer Milenio con respuestas a todas vuestras dudas. Verdadero o falso

"La gripe no es más fuerte este año", afirma rotundamente Ignacio López-Goñi (@microBIOblog), catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. "De hecho, está siendo bastante moderada", añade. Pero entonces, ¿mienten tus compañeros de trabajo? A pesar de que suene poco intuitivo y contradictorio: no, no mienten. Y la ciencia, una vez más, nos explica por qué.

En primer lugar, porque sí que es posible que la vacuna de este invierno esté siendo menos efectiva que otros años. No existe un único virus de la gripe, hay muchas ‘cepas’ diferentes. Además, la gripe de cada año la causan varias mezclas de cepas distintas –virus que, aunque son primos hermanos, no son exactamente idénticos–. "Este año, alrededor de un 75% de los virus son de tipo B, en concreto de un linaje de varias cepas conocido como Yamagata", comenta López-Goñi. Lamentablemente, la vacuna más común (la vacuna trivalente) protege contra algunas cepas de tipo B, pero no protege de las cepas Yamagata.