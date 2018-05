El investigador aragonés Alberto Jiménez Schuhmacher (Zaragoza, 1980) ha dejado de sentirse solo en el laboratorio gracias al 'crowdfunding'.

Su esperanzador proyecto de investigación oncológica contra el tumor cerebral más letal (el glioblastoma multiforme) se convirtió en 2014 en el primer trabajo científico que logró financiación por medio de la plataforma Precipita en España, y desde entonces -señala- no hay nada más "gratificante" para él que ese compromiso social que le respalda cada vez que se pone una bata.

"A mí me gusta decir que los 'me gusta' en Facebook no curan el cáncer. Del mismo modo, no hace falta una casilla en la renta para la investigación en cáncer; existen deducciones fiscales cuando donamos, podemos, al donar, redirigir nuestros impuestos. Poner 'nuestra' casilla", manifiesta.