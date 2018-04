Antes de que me dé cuenta, hemos llegado. Me incorporo con prisa y bajo la escalera del tren, emocionada. Piso el andén y allí está él, con esa sonrisa disimulada tan suya y los ojos desbordando cariño. Tiene una rosa en la mano, que me ofrece tímidamente, mientras me coge la bolsa que cargaba en mi mano.