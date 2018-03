6 fallos del S9, el teléfono que quería ser perfecto

Lo dijimos en el análisis del S9 Plus , con su nuevo superteléfono Samsung se ha dedicado a pulir los pocos defectos del S8 -sonido, fluidez, doble cámara, desbloqueo...- construyendo el que probablemente es el mejor móvil que hemos probado, pero sin conseguir un terminal de 10.

Estas son algunas de las cuentas pendientes de los nuevos Galaxy:

1. Más batería

Aunque, como ya comentamos en el análisis, el S9+ tiene un depósito que aguanta un día entero de uso bastante exigente, echamos en falta que Samsung hubiera puesto más esfuerzos y conseguido mejoras -de software y hardware- en un apartado clave para la mayoría de los usuarios.

En general la gama alta debería aprender de sus hermanos pequeños de la gama media que, con resoluciones inferiores, Android puro y procesadores más modestos, son capaces de aguantar más horas sin pasar por el enchufe.

Además, aunque carga rápido (50% en una hora) otros terminales como el OnePlus 5 son más veloces en este apartado.

2. Mejoras en las cámaras

La cámara del S9+ es excepcional. Hace muy buenas fotos, sobre todo de noche, y rivaliza seriamente con los mejores (iPhone X y Pixel de Google) llegando a lo que podríamos considerar un empate técnico en las fotos diurnas y susperándoles en las nocturnas.

Samsung también ha hecho algunos añadidos para alcanzar a la competencia en aspectos en los que se había visto superado (Animojis de Apple y cámara superlenta de los smartphones de Sony), sin embargo existen detalles por pulir.

La cámara superlenta es capaz de realizar vídeos espectaculares, ideales para triunfar en las redes sociales. Sin embargo, no es perfecta. Necesita mucha luz y, aun cuando las condiciones son óptimas, la calidad, niidez y resolución no es muy buena. Además, aunque han incluído un modo automático que detecta el movimiento y otro manual, sacar un vídeo a cámara superlenta perfecto se vuelve en ocasiones bastante tedioso y son necesarias varias tomas.

Por otro lado, los AR Emojis son divertidos, pero su escaneo facial no llega al nivel de los Animojis del iPhone X y su parecido con la mayoría de usuarios es bastante relativo. Con el paso del tiempo veremos si Samsung amplía sus posibilidades con más opciones de personalización, o los deja sumidos en el olvido.

Para cerrar este apartado, la cámara del 'selfis' ha mejorado, de día y de noche, pero no alcanza el nivel de detalle de la competencia, ni la calidad de la configuración de doble lente con la que la propia Samsung dotó al reciente A8 2018.

3. Bixby sigue sin entendernos

Aunque nos prometieron que el asistente virtual de Samsung no tardaría en aprender nuestro idioma, ha pasado más de un año y Bixby sigue hablando solo inglés y coreano. El protagonismo que la marca da a este añadido es mucho, ya que el botón dedicado para lanzarlo permanece y no se puede configurar para que cumpla otra función. Al menos, no con el software que proporciona Samsung. Aunque el usuario dispone de Google Assistant en castellano, urge que Samsung lleve a la academia de idiomas a Bixby.

4. Seguridad mejorada, pero no perfecta

El S8 no siempre funcionaba al 100% a la hora de desbloquear el teléfono. El sensor de huellas no era el más rápido y fiable y estaba mal ubicado, además la luz era el enemigo del escáner de iris tanto como la oscuridad lo era del reconocimiento facial.

Samsung ha mejorado y reubicado el sensor de huellas y ha combinado la cara y los ojos para que su 'escáner inteligente' funcione en casi cualquier situación. Sin embargo, aunque es rápido y seguro, sigue sin ser perfecto.

Las gafas graduadas y de sol confunden a veces al S9, además, otros terminales tienen sensores dactilares más rápidos y el iPhone X hace un mejor trabajo desbloqueando con la mirada y el rostro.

5. Dos modelos iguales

El pequeñín de la familia, el S9 sin apellido, es un terminal muy goloso para la gente a la que le gusta los teléfonos manejables y que no rebosan en el bolsillo. Sin embargo, Samsung le ha castigado con una cámara de menos que le impide hacer fotos con efecto retrato y zoom óptico x2.

Además, aunque desconocemos si afectará mucho a su rendimiento, el S9 a secas tiene 4 GB de RAM, frente a los 6 GB de su hermano mayor.

6. 'One more thing': el precio

Si lo comparamos con su rival directo (el iPhone X de 1.160 €) con sus 950 euros en la etiqueta, el nuevo Samsung S9+ no es un terminal tan caro, sin embargo compite con otros androides -incluso de su misma familia, como el S8+ o el Note 8- que por unos cientos de euros menos, pueden intentar plantarle cara.