Amazon ya está disponible en España

fer14/09/11 00:00

Una vez más las leyes españolas arruinan una gran idea. He buscado un libro que me interesa. Precio por el libro nuevo: 9 euros. Como soy un gran aficionado a comprar libros de segunda mano, veo que se vende ese mismo libro como de segunda mano. Precio: 9 euros. Nada, me lo voy a comprar en el extranjero y que me lo envíen: precio total 3 euros.