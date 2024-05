Una violenta pelea eclipsa un concierto de Bad Bunny en Estados Unidos

El cantante Bad Bunny es todo un líder de masas y allá por donde va arrasa. Las entradas de sus conciertos se agotan en cuestión de segundos con llenos en espacios de gran afluencia. El artista se encuentra enfrascado en su gira por Norte América, que además de tener una gran invasión de famosos, también está dando que hablar por el comportamiento de sus seguidores.

En su parada en Dallas, el concierto se convirtió en un ring de boxeo. Media docena de mujeres se vieron enfrascadas en una brutal pelea donde llovieron puñetazos, arañazos, tirones de pelo y alguna que otra patada para nada a fin al título de la canción que estaba interpretando: 'Me porto bonito'. Este comportamiento sorprendió en gran medida al resto de los asistentes que se debatían en prestar atención al concierto o a la pelea. Algunos de ellos intentaron retenerlas, pero muchos de ellos se fueron alejando para no ser víctimas también de algún golpe.

El vídeo grabado por un asistente se ha hecho viral en redes sociales y los comentarios condenando los hechos no han parado de inundar la publicación . ''Muy loco'', ''Todo ese dinero que gastaron para pelear... Joder, no'', ''¿Por qué no pueden simplemente estar tranquilos?'', ''Es tan gracioso que nos pavoneamos como si fuéramos todos adultos y luego actuamos así en público'' o ''Me dan asco'', son algunos de ellos.

🇺🇲 | Brutales peleas fueron registradas durante un concierto de Bad Bunny en el American Airlines Center de Dallas, Estados Unidos.



Un video registró el conflicto donde se observa a mujeres tomándose del cabello mientras las agresiones iban y venían.



La policía de Dallas… pic.twitter.com/gPvTdCNY6p — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 5, 2024

Mientras tanto, el cantante se encontraba ajeno a lo que estaba ocurriendo debido a que la pelea estaba ocurriendo a una gran distancia del escenario. Se desconoce los motivos que llevaron a estas asistentes a enfrascarse en esta brutal pelea o si la policía tuvo que intervenir para parar el suceso.

Por su parte, el portal informativo de Estados Unidos TMZ recoge que esta no fue la única pelea de la noche. La Policía detuvo a dos personas, que fueron puestas en libertas después de pagar una fianza.