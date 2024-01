Costumbres decorativas españolas que asombran a los extranjeros

Se le denomina 'genkan' a la tradicional entrada de la vivienda japonesa. Su única función es la de quitarse los zapatos antes de entrar a la parte principal de la casa. Es una costumbre que en España no se comparte. Por otro lado, los norteños de Europa casi se llevan las manos a la cabeza al ver que no hay ni un solo hogar español sin persianas y el 99% de ellos tienen cortinas. ¿Cuáles son las costumbres decorativas que asombran a los extranjeros?

Sin ir más lejos, lo que más hace flipar a los venidos de fuera es la cantidad de persianas que pueblan el paisaje urbanístico de España. Mientras, al dar un paseo por las calles de Alemania, por ejemplo, uno puede ver perfectamente cómo hay un vecino preparando la cena o viendo la tele en el sofá en las viviendas a pie de calle. "Aquí las persianas escasean", comenta Marta Ciria, que trabajó durante una década en Hamburgo (Alemania). Lo cierto es que esto se da por dos motivos: el primero, por el práctico, y es que nuestro país goza de más días soleados y, con las cortinas y las persianas, se regula la entrada de la luz para que no moleste, por ejemplo, al ver la televisión, o evita que entre mucho frío o calor.

Además, ya es una cuestión prácticamente cultural e interiorizada. "No vemos una casa bien terminada si no tiene cortinas", expresa la interiorista Esmeralda Blasco. Y esto es así. Si no tiene persianas y alguna tela para recubrirlas, nos sentimos raros. "Ahora se considera, incluso, un elemento decorativo, más allá de su función práctica", añade. El estor también ha cobrado importancia en los últimos tiempos, dando lugar a una triple combinación: persiana, estor y, para rematar, una cortina. Si lo viera un londinense...

Una lavadora colocada en el baño de un hogar. Pixabay

Del mismo modo, el hecho de no incorporar una moqueta en el interior produce algún que otro 'shock' cultural en otros países, especialmente a los venidos del Reino Unido, aunque sí que se utilizan alfombras, especialmente en las viviendas más tradicionales. "En Alemania, por ejemplo, no hay bidés", atestigua Ciria. En España van desapareciendo, o reinventándose en forma de grifo.

La lavadora es otro de los electrodomésticos que cortocircuita fuera de España. Pero no por el propio aparato, sino por su ubicación. "Cuando hacemos proyectos aquí, la lavadora nunca va en la cocina", explica María Arilla, arquitecta que ha vivido siete años en Zúrich (Suiza). "Suelen estar en el baño o en un cuarto tipo trastero, pero nunca en la cocina. Algunas casas ni tienen, y hay una zona común con lavadoras, secadoras y tendedero. Secadoras tienen todas", añade.

De hecho, en otros países se construyen muchas zonas comunes (o 'gemeinschaftsraum') para socializar. "Se suelen hacer en la terraza para que los vecinos celebren su cumpleaños o tengan sus reuniones", precisa Arilla. En España, las promotoras utilizan la parte más alta de los edificios para hacer un 'solárium' con su piscina. Es lo más parecido a una zona común, junto a algunos portales con sofás en las entradas, que normalmente no se usan.

Un baño integrado en una habitación, tras una reforma integral de una vivienda en Zaragoza. Metro 7 Arquitectos

Asimismo, cabe resaltar el auge de una costumbre más propia de Estados Unidos: la cocina abierta. Este fenómeno ha cogido fuerza en los últimos años en España, según los interioristas, y cada vez más hogares optan por integrar la cocina en el salón para ganar más sensación de amplitud.

Asimismo, los extranjeros también se sorprenden cuando ven los muebles que pueblan nuestros baños. "En Alemania no suele haber muebles en el baño. En general, se pone el 'Spiegelschrank' (el típico armarito que tiene un espejo) empotrado o colgado, donde se guardan todos los enseres", puntualiza Marta Ciria. A la hora de mirar el suelo, el foráneo se encuentra más en su hogar, ya que en otros países también predominan los parqués y los suelos de madera, aunque nada de laminado. No obstante, el gotelé tan típico del hogar español todavía les sorprende.

En general, las nuevas viviendas y urbanizaciones del resto de europeos miran menos por la privacidad, como ya se puede comprobar con las persianas y las cortinas. "Las urbanizaciones privadas se construyen sin vallas. Siempre es todo muy abierto, con ventanales grandes y viviendas en planta baja. A ellos les extraña mucho tanta valla alrededor de todo", comenta la arquitecta residente en Zúrich.