Un millonario busca una pareja para cuidar su isla del Caribe y este es el suculento sueldo

¿Quién no ha soñado nunca con descubrir una isla paradisíaca o disfrutar de unas vacaciones relajantes en el Caribe? Pasear por sus playas desiertas o darse un baño en sus aguas cristalinas es todo un privilegio, pero también un lujo que no está al alcance de todo el mundo. Muchos no pueden permitirse el coste que supone unas vacaciones en un destino paradisiaco. Por eso un millonario ofrece la solución: vivir en el Caribe y cobrar por ello.

Se busca una pareja con “experiencia” en el ámbito de la hostelería de lujo que cobrará un sueldo que rondará las 160.000 libras (180.000 euros) por cuidar la isla. Además, estas personas tendrán acceso a asistencia médica y pensión, vuelos, comidas, alojamiento y un vuelo de regreso a casa al año o acceso a los servicios de la isla.

A cambio, deberán garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones e infraestructuras, supervisar y mantener la isla, atraer turismo de lujo, realizar una transformación significativa del paisajismo de la isla y promocionarla en redes sociales.

Requisitos de la oferta

La pareja elegida deberá cumplir una serie de requisitos un poco exigentes que hará que muy pocos puedan pasar de ronda.

Amplia experiencia en hoteles de lujo y propiedades UHNW

Capacidad de gestionar un equipo de muchas capacidades diferentes

Fuerte conocimiento de la gestión del hogar y los servicios huésped

Conocimiento de los medios con capacidad de aparecer cómodamente ante la cámara

Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación

Capacidad para trabajar en un entorno remoto y autosostenible

Experiencia previa trabajando en el Caribe

Una oferta tan atractiva como exigente, pero por probar suerte que no quede. ¿Quiénes serán los afortunados?