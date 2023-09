La desgarradora carta de Rodolfo Sancho a la familia de Edwin Arrieta: "No sé si volveré a encontrar la paz"

Darlin Arrieta, la hermana del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cuyo asesinato fue confesado por Daniel Sancho en Tailandia, se sentaba esta semana en el plató de 'Mañaneros' de TVE para conceder su primera entrevista en España. En ella explicaba que nadie de la familia de Sancho se había puesto en contacto su familia. Pero pocos días después se ha conocido que el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, sí le escribió un desgarrador mensaje lamentando lo sucedido.

Según publican varias revistas, hasta ahora Darlin Arrieta había dudado de que el texto proviniera realmente de la familia Sancho, pero una vez en España pudo confirmar que se trataba del móvil del actor.

La revista Semana, entre otras, se ha hecho eco de este mensaje, publicándolo, supuestamente, de manera íntegra.

Carta de Rodolfo Sancho a Darlin Arrieta

"Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho.

He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición, estoy sin palabras. Rodolfo Sancho".

El sufrimiento de dos familias

Darlin Arrieta destacó durante su intervención en televisión que su familia no tiene "nada en contra de los padres de Daniel porque también están sufriendo. Si ellos quieren ir a mi casa, nosotros los recibimos. No tenemos ningún problema", subrayó.

Rodolfo Sancho viajó la semana pasada al país asiático para visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui, donde espera el juicio por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, cargos por los que podría enfrentarse a la pena de muerte en el país asiático.