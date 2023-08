Vicente Esplugues, cura metalero: "El heavy se irá antes que el cristianismo"

Vicente Espluges (Valencia, 52 años) se dio a conocer en RNE con 'La sotana metálica' y posteriormente por ser uno de los sacerdotes que rezaba los responsos en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid en lo peor de la pandemia. Misionero del Verbum Dei en Camerún y Venezuela, profesor universitario y doctor en Teología Pastoral, las homilías de Esplugues llenan los domingos su parroquia madrileña de Nuestra Señora de las Américas. Predica como Dios manda y sus palabras retumban entre sus feligreses como un concierto de heavy, su otra gran pasión.

Padre, me confieso de haber robado un cedé de Extremoduro.

Eres pura arqueología musical porque el cedé ha muerto. Si lo has robado, has vivido la filosofía punki en su esencia, así que absuelto y perdonado, jajaja.

Y si mango uno de Bertín Osborne...

No se puede ser más 'cuñau'. Ahí te tendrías que confesar al menos con el obispo.

Creo que le debe su vida al heavy...

Sí, en Venezuela nos embistió por detrás un todoterreno que iba a toda velocidad y no nos vio. Mi compañero que iba al lado mío murió porque el golpe le seccionó la médula. Yo, por el 'headbanger', que es el movimiento este de los 'heavys' de sacudir la cabeza al ritmo de la música, tengo un cuello gordo y el impacto no me afectó. El heavy me salvó la vida.

¿En verano pecamos más? La carne es débil...

Se enseña más chicha, los sentidos están más activados. Depende de la edad. Los más jóvenes me imagino que sí, pero pecamos todo el año.

¿Las vacaciones son divinas hasta para los ateos?

Sí, necesitamos desconectar, tener otra mirada, asombrarnos con cosas nuevas.

Entre un bolo de Los Chikos del Maíz estas vacaciones y otro del papa Francisco. ¿le pongo en un aprieto?

Disfruto más en uno de Los Chikos del Maíz, pero me llega más profundo uno de Francisco.

Y si le llama el Papa y le dice, Vicente. ¿qué hago con la pederastia en la Iglesia?

Sigue en la misma línea que hasta ahora. Tolerancia cero y revisión profunda de los candidatos que aspiran al sacerdocio.

¿A quién resucitaría hoy?

Al Valencia de Cúper y Rafa Benítez, el de la final de las dos Champions y las Ligas. Y un poco más profundo a Luther King, a Gandhi, a Teresa de Calcuta, gente que ha querido mucho a la humanidad.

¿Cómo se imagina al hijo de Dios si bajara hoy a estos lares?

Se parecería mucho a ti, a mí, a cada persona. Pero no se le notaría ni por la apariencia, ni por el traje, ni por la barba. sino porque fijaría su mirada en los últimos y en los más pobres.

¿Y qué le preguntaría?

Si le mola la Iglesia que ve.

¿Qué se irá antes el cristianismo o el heavy?

El heavy, tristemente. En los conciertos hay más canas que jóvenes. Hay decadencia y no ha habido relevo. Siguen los dinosaurios, los Maiden, los Judas Priest... y sus eternas giras de despedida.

¿Qué cuenta el rock de Jesús?

Mago de Oz tiene un disco que se llama 'Jesús de Chamberí'; Extremoduro, una canción, 'Jesucristo García'; Y Marea 'Los mismos clavos, la misma cruz'. En el rock hay mucha referencia cristiana porque estéticamente la vida de Jesús tiene potencia. Hay más admiración por Jesús que por la Iglesia.

¿Veremos una mujer sacerdote o llegaremos antes a Marte?

Creo que sí. María Magdalena fue la primera que anunció la resurrección y eso es una función específica del sacerdocio. A lo mejor ya la hemos tenido y no nos hemos dado cuenta.

Con sus pendientes, sus tatuajes, sus anillos de calavera... así no va a llegar a cardenal.

Es una estrategia elegida, jaja.

No le mola vestirse de cura, ni el incienso, ¡cualquiera diría que le guste ser cura!

Ser sacerdote no es mi forma de buscar la realización. Preferiría estar en una taberna motera, pero alguien a quien quiero mucho me ha dicho '¿me prestas tu humanidad para ayudar a la gente?'. Y no me he podido negar.

Le da gracias a Dios por tanto heavy y tanta birra en su vida.

Sí, mis 52 años están transitados por las guitarras eléctricas, la fiesta, la espontaneidad... y ahí sigo rockeando.

¿Cree en el infierno?

Sí. El infierno es esta tierra cuando falta el amor. Es la soledad, la violencia, el abuso, el desahucio... todo eso es para mí el infierno.