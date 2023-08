Albert Rivera da que hablar: de nueva amiga a novia verdadera

Albert Rivera se ha convertido (con permiso de Daniel Sancho) en el protagonista indiscutible de las portadas de las revistas del corazón de este verano. El exlíder de Ciudadanos ha dado un salto inesperado de las páginas de política a las del papel cuché por una serie de imágenes comprometidas que han salido a la luz en las últimas semanas con dos mujeres diferentes.

La confirmación de la ruptura entre el expolítico y la cantante Malú (41 años) llegó el pasado mes de junio tras meses de especulaciones y después de una discreta relación de cuatro años con una hija en común, Lucía, de tres. Fue un amigo de la cantante, Luis Rollán, quién confirmó la noticia y aseguró que la relación había finalizado en buenos términos y que no había habido «ni terceras personas ni disputas». La cantante solo ha hecho unas declaraciones al respecto la pasada semana en una entrevista: «Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible. No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa».

A partir de ese momento, Albert Rivera (43 años) comenzó su verano de soltero y puso rumbo a Ibiza. Desde la isla balear llegó la primera fotografía en la que se podía ver al expolítico dándose un apasionado baño en el mar junto con la actriz Aysha Daraaui (35 años), catalana de origen marroquí conocida por sus papeles en las series 'El inocente' o 'Amar es para siempre'. La imagen que publicó en portada la revista 'Lecturas', en la que ella aparece lamiéndole la oreja, se convirtió rápidamente en motivo de memes en las redes sociales.

El reportaje incluía fotos de ambos abrazados, haciéndose carantoñas y de Albert fotografiando a Aysha sin la parte de arriba del bikini. Las instantáneas llegaron poco después de que los entornos de ambos negasen en varias ocasiones que entre ellos existiera algo más que una amistad.

Tras este episodio, Rivera volvió a Madrid y en el aeropuerto de la capital tuvo un encontronazo con la prensa. «Otra vez molestando a la gente, de verdad. Nunca hablo. Yo vuestro trabajo lo entiendo, pero el derecho a la intimidad es de todos los españoles, no solo de unos cuantos», exclamó bastante molesto y sacando su vena política. A lo que añadió: «Nunca he vendido mi vida, nunca he tenido una mala palabra y no lo voy a hacer ahora por mucho que violen mi intimidad y mis derechos».

Polémica y memes

El intento de mantenerse alejado de la prensa rosa no le salió del todo bien porque 'Semana' ya tenía preparada la portada en la que concedía todo el protagonismo al exdiputado. Esta vez, con unas imágenes en las que aparece besándose con otra chica diferente a Aysha, pero en el mismo sitio, Ibiza, navegando a bordo del mismo barco y con tan solo unos días de diferencia.

Se trata de Carla Cotterli, madrileña de 35 años, empresaria y propietaria de la tienda de ropa online 'The Cotton Brand'. Por si fuera poco, al reportaje le acompañan unas imágenes de Malú disfrutando de un día de playa con su hija en común. Como era de esperar, la publicación de las revistas con solo una semana de diferencia y con fotos hechas prácticamente en el mismo lugar ha levantado un enorme debate en redes sociales: ¿ha estado Albert Rivera con las dos mujeres al mismo tiempo?, ¿es Carla su verdadera novia y Aysha solo un entretenimiento? Con la polémica servida y guardando silencio, el abogado ha puesto tierra de por medio y se ha marchado unos días a Londres.

A Albert Rivera se le han conocido tres parejas oficiales, la última de ellas Malú. Pero antes estuvo más de veinte años con Mariona Saperas, psicóloga y madre de su primera hija, Daniela (8 años). Ambos terminaron su relación en 2014 y nunca llegaron a pasar por el altar. Después, el expolítico encontró el amor en la azafata Beatriz Tajuelo, con quién pasó cuatro años. Tras la ruptura, ella dejó su profesión para convertirse en influencer. Durante esta etapa ejerció de 'primera dama' en los actos oficiales de Rivera como presidente de Ciudadanos. Ahora parece que el exdiputado está disfrutando al máximo de su verano de soltero.