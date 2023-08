Rodolfo Sancho, abatido por la detención de su hijo, no viajará por el momento a Tailandia

El próximo miércoles se cumplen los diez días de cuarentena de Daniel Sancho en una prisión de Tailandia. Una fecha que marca el momento en el que el chef podría comenzar a recibir visitas de su familia. Sin embargo, y pese a que en más de una ocasión se ha asegurado que el padre del joven, Rodolfo Sancho, estaba rumbo a Bangkok para encontrarse con su vástago, el actor ha decidido no viajar por el momento al país asiático. Tampoco parece tenerlo previsto Silvia Bronchalo, madre del asesino confeso del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Así lo confirmó la portavoz de la familia de Daniel Sancho, la abogada Carmen Balfagón, que afirmó hace unos días que el actor está colapsado con toda la información y la presión mediática. "Rodolfo no puede ni sacar al perro, está tan abatido que no quiere que nadie le vea. Que te digan que a tu hijo le pueden caer 20 años de cárcel en Tailandia, tela, eh", explicó la letrada en el programa de Telecinco 'Fiesta'. Balfagón también desveló que el actor no está viendo la televisión. "Yo entiendo que cada vez que sale la imagen de Daniel en la playa o acompañado de la Policía es muy duro".

En el mismo espacio de Telecinco aseguró que "lo que más daño le puede hacer ahora mismo es que los medios de comunicación estén constantemente en la puerta de su casa. Él tiene una hija pequeña a la que tiene que explicarle de alguna manera qué ocurre con su hermano". Precisamente, la situación de la menor ha obligado a la madre de la pequeña de 8 años, la también actriz Xenia Tostado, a romper su silencio y emitir un comunicado para pedir la protección de la niña y apoyar públicamente a su pareja.

"Llevo días sintiendo la necesidad de expresar mi preocupación y el miedo que siento como madre. No sabemos si estamos seguros. Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Estoy al lado de mi pareja, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea", explica Tostado. "Solo puedo decir que, desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo. Ella es nuestra prioridad. Como madre, ruego con el corazón a la prensa que nos mantengan al margen, mi hija es solo una niña. Agradecer desde lo más profundo del corazón todo el apoyo y el amor que nos llega. Gracias de verdad", finaliza el escrito la actriz de 'Sin tetas no hay paraíso', que no se había pronunciado hasta ahora sobre el caso.

Mediática rueda de prensa

Un caso que tendrá uno de sus puntos álgidos este martes, en una rueda de prensa en la que estará presente el número dos de la Policía tailandesa, conocido popularmente como 'Big Joke'. Una comparecencia es la que es probable que den por cerrada la investigación y Sancho sea formalmente acusado de asesinato premeditado.

La portavoz de la familia de Daniel Sancho afirmó este lunes en 'El programa de Ana Rosa' que entiende que en la rueda de prensa "se van a aclarar muchas dudas" y que tiene "el pálpito" de que darán por cerrado el caso al haber ido todo "muy deprisa". "Ten en cuenta -insiste Carmen Balfagón- que se encuentra la bolsa en el vertedero, Daniel va a denunciar la desaparición y ya no sale de la comisaría".

"Es muy importante lo que determinen los forenses sobre los restos de la víctima que se han encontrad", matiza la abogada sobre la investigación antes de añadir que "hay que saber si a esa víctima le han producido esas lesiones con el cuchillo que parece ser que compró Daniel". Y es que la defensa de la familia Sancho mantiene la participación de terceras personas en el crimen.