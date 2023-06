Nadia Jémez, hija de Paco Jémez, carga contra Piqué: "No me transmite confianza"

Las polémicas que rodean al futbolista Gerard Piqué no cesan. Nadia Jémez, hija del entrenador de fútbol Paco Jémez, ha vuelto a poner en el ojo del huracán al ex de Shakira. La joven 'influencer' saltó a la fama tras su paso por el concurso de Mediaset 'Pesadilla en El Paraíso' y ahora ha dado su opinión sobre el futbolista a través de un vídeo en su perfil de TikTok.

"Si una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita, que tendrá más o menos mi edad, y lo deja todo... A mí no me transmite confianza", dijo Nadia en el clip sobre lo ocurrido en la relación sentimental entre Shakira y Gerard Piqué. Además, reconoció que no respeta al exjugador del Barça: "No le debo respeto porque no se ha comportado bien con los demás".

Asimismo, la influencer narró ante todos sus seguidores una mala experiencia que tuvo con Gerard Piqué: "Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse todos los semáforos", comentó de forma indignada la hija de Paco Jémez.

"Además, entró a más de 100 kilómetros por hora en un parking y el señor de seguridad le comentó que no podía entrar de esa forma. Piqué le contestó de muy mala manera: ‘Sí, genial. Cómprate un amigo... Yo quería que me sacasen de ahí, no me lo podía creer".

"Una vergüenza. Me hizo pasar una vergüenza... No es una persona que me inspire confianza", añadió una Nadia Jémez que aseguró que "será la primera y última vez" que la hayan visto con esta persona. Para finalizar, agradeció a todos sus seguidores que escucharon de principio a fin esta anécdota porque "tenía muchas ganas de contarlo".

La mayoría de comentarios apoyan a la joven 'influencer'. "Tiene razón", comenta un seguidor. "Díselo Reina", escribe otra.