Cristiano Ronaldo y Georgina desatan la locura en la Gran Vía de Madrid

El delantero del Al-Nassr Cristiano Ronaldo presentó este miércoles URSU, su nuevo proyecto de comercialización de aguas embotelladas junto a Aguas Minerales de Ávila.

Lo hizo en un hotel de la Gran Vía madrileña, donde acudió con su pareja, Georgina Rodríguez, desatando la locura en la céntrica arteria de la capital española. Varios centenares de personas colapsaron las puertas del establecimiento para conseguir un autógrafo o una fotografía.

El portugués mostró su "orgullo" por comenzar la venta de su marca de agua embotellada, que, en este caso, será alcalina, mineral, natural y antioxidante, proveniente de El Oso, en Ávila.

Multitud de personas a las puertas del hotel en el que estaba Cristiano Efe

En el acto, el jugador estuvo acompañado del divulgador y nutricionista Aitor Sánchez y el socio de Cristiano y el administrador de Aguas Minerales de Ávila, Francisco Ferreira, quien avanzó una inversión de 10 millones de euros en una empresa ahora de 25 empleados que espera crecer hasta tener entre 50 y 60 en plantilla.

En cuanto a la producción, se embotellarán en el primer año unos 50 millones de unidades de agua URSU, una cifra que esperan "doblar" en el segundo curso. "En temas económicos y sociales, queremos mejorar la calidad de vida de la población en general", dijo Ferreira.

"Agua, salud y España, por eso solo pensamos en Cristiano como socio. Le damos las gracias por su dedicación, es un entendido en agua. Si piensas en alguien que puede personificar el cuidado de la salud y el rendimiento, solo se me vino a la cabeza Cristiano", explicó el empresario, que anunció que el agua URSU s

Cristiano este miércoles en Madrid Efe

Ronaldo subrayó que invierte en este nuevo negocio por el carácter "medicinal" de este agua, con "características que muy pocas aguas en el mundo pueden tener". "Solo pido que la prueben. Siendo Cristiano, hay dobles ojos mirando a ver si todo está bien en los controles. Es un proyecto muy interesante, que me motivó muchísimo", relató.

Georgina acompañó a Cristiano este miércoles en Madrid Efe

"No es un proyecto más, es algo muy interesante para mí, estoy seguro de que tendremos éxito, porque el proyecto es de calidad. Un negocio con esta magnitud, yo tenía que valorarlo. Hubo sintonía con la gente, es una empresa de gente 'top'", agregó un Cristiano que advirtió que su carrera "terminará en algunos años", por lo que está "preparando el futuro". Cristiano afirmó que "los españoles no se pueden quejar, vengo con restaurantes, clínicas, aguas... Ayudo a España de alguna forma, tengo mucho cariño por España". "Mi mujer es española. Yo tengo casa aquí, espero venir aquí algún día. Seguramente, me venga a vivir en un futuro", concluyó.