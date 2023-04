El exciclista Juan Carlos Domínguez pide justicia en una emotiva carta a su hija fallecida

El exciclista profesional vallisoletano Juan Carlos Domínguez ha pedido "justicia" en una emotiva carta que ha escrito a su hija Estela, fallecida el pasado febrero tras ser atropellada por un camión en Salamanca, cuando regresaba a su piso de estudiante después de haber entrenado por las carreteras de la provincia, y ha reclamado "leyes penales más duras, para los que arrebatan la vida de una persona".

Domínguez ha trasladado, en esa carta colgada en redes sociales, su enorme dolor por la pérdida de su hija: "Te han quitado la vida y te han dejado tendida y abandonada en la carretera, como cuando atropellan a un animal. ¿Pero qué ser humano es capaz de actuar y tener ese comportamiento? ¿Por qué?", se ha preguntado

El padre de la joven Estela ha recordado su futuro prometedor "tanto a nivel deportivo como universitario", ya que era una chica con una gran proyección y "siempre responsable, humilde, con un corazón enorme", que le impedía ver "ninguna injusticia", y "siempre apoyando al débil".

El que ha sido el ciclista vallisoletano más reconocido, con hitos como haber ganado el prólogo del Giro de Italia, amén de varias pruebas cortas, como la Vuelta Ciclista a Asturias, a la Comunidad Valenciana o a la Rioja, entre otras muchas, ha recordado cuando le dijo a su hija que cuando ella dejara el ciclismo, él haría lo mismo.

"Y así ha sido desde el 9 de febrero, porque he sido incapaz de volver a montar en bicicleta. Tengo pánico, inseguridad, pensar que me pueda pasar algo, que venga un desalmado y me quite la vida como a ti, porque no puedo permitirme dejar sola a mamá, que desde que nos has dejado no es persona", ha trasladado.

En esa carta a través de Facebook, ha insistido en reclamar justicia: "Porque a Estela no nos la van a devolver, pero no se puede permitir que vuelva a pasar y se vayan de rositas. Ir a la cárcel es duro, pero lo es más perder a una hija, marido, hermano o padre, que ya no volverán".

"Las Leyes Penales tienen que ser más duras para los que arrebatan la vida a una persona. Nuestro deseo es que ninguna familia más tenga que pasar por este sufrimiento", ha concluido Juan Carlos Domínguez, quien hace unos días inauguró un parque en Arroyo de la Encomienda, donde reside con su mujer, que llevará el nombre de Estela Domínguez.