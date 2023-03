Quién es Roma Gallardo y el porqué de su polémico cambio de sexo

Tras la aprobación de la ley trans, han surgido los testimonios de varios hombres que dicen haberse cambiado su sexo legal en el Registro Civil de manera instantánea para "beneficiarse" de las ventajas que tienen las mujeres en derechos en España.

Uno de los más sonados ha sido el caso de Roma Gallardo, quien asegura haber ido al registro civil a cambiarse el sexo para ser mujer. "Es muy sencillo. Solo necesitas llevar tu DNI y tener la voluntad, no te piden nada más", explicó en el programa 'Horizonte' de Cuatro. "No te preguntan nada, no te ponen en duda nada", incide.

"En ningún momento manifesté que lo hiciera por verme beneficiada con derechos y libertades que tengan las mujeres en España. Lo hago porque yo soy una mujer", dijo.

Sin embargo, en su cuenta de TikTok llegó a manifestar a principios de marzo que "los hombres tienen menos derechos y libertades que las mujeres" y que "cualquier hombre puede ir al registro y disfrutar de todas las ventajas que tiene sobre el hombre ser mujer en España". Roma enumeró una serie de "ventajas" por ser mujer, y concluyó el vídeo diciendo que "entendería que todos los hombres del país vayan al registro esta misma semana y se hagan mujeres".

Durante el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, Gallardo publicó varios tuits polémicos en los que llegó a decir: "Feliz día del sobrepeso" o "Feliz día del Orfidal". Son frecuentes sus intervenciones en las redes sociales, donde ha protagonizado varias polémicas y se ha mostrado en contra de los derechos de las mujeres en numerosas ocasiones. "El feminismo es una fábrica de inútiles", dijo en un tuit el pasado junio. En 2021 insultó en un directo de Twitch a Sindy Takanashi, una 'influencer' que publicó un vídeo defendiendo la abolición de la prostitución. Llegó a tacharla de "puta retrasada de mierda".

Feliz día del Orfidal — Roma Gallardo (@roma_gallardo) March 8, 2023

Roma asegura hacer el cambio porque realmente "se siente" mujer. Los expertos advierten que burlar la finalidad de la norma trans es un fraude de ley, lo que supondría que se anule el acto que se haya cometido de forma fraudulenta. Según explican en el portal de verificación de noticias, 'Newtral', el proceso para cambiarse de sexo no es tan sencillo como para hacerlo de un día para otro. "La ley trans obliga a que la persona que quiera realizar este trámite comparezca en dos ocasiones, con un máximo de 3 meses entre la primera vez y la segunda, para confirmar su decisión (art. 44). Posteriormente, el Registro Civil tendrá un mes más como máximo para dictar la resolución", afirman.