El heredero del trono de Prusia renuncia a la vía judicial para reclamar su herencia

La familia de los Hohenzollern, los descendientes del último rey de Prusia y káiser alemán Guillermo II, han decidido renunciar a la vía judicial para reclamar sus propiedades a los Estados alemanes de Brandeburgo y Berlín, que les fueron expropiadas después de la II Guerra Mundial y fundamentalmente por el régimen comunista de la extinta República Democrática Alemana. Con ello se perfila una solución para una disputa legal que se había acentuado los últimos años entre la antigua casa real germana y las autoridades de este país.

"He llegado a un punto en el que no puede ser lo correcto dirimir esta cuestión ante los tribunales", declaró Jorge Federico, príncipe de Prusia, tataranieto del último emperador alemán. El jefe de la casa de los Hohenzollern evita con su decisión un proceso en el que se probaría públicamente la cercanía de sus antepasados al régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler, un motivo por el que la justicia alemana puede negar restituciones.

El heredero del trono de Prusia y el imperio alemán reclamaba hasta ahora, entre otras cosas, varios objetos inmobiliarios, entre ellos el palacio de Cecilienhof en Potsdam, donde las cuatro potencias aliadas vencedoras de la última gran guerra mundial sancionaron la división de Alemania en 1945, o el palacio de Rheinsberg, pero también más de 4.000 objetos artísticos que figuran actualmente en el inventario de museos e instituciones públicas de Berlín y Brandeburgo.

En el centro de la disputa legal figura la colaboración de su bisabuelo y príncipe heredero de Prusia Guillermo con los nazis. Son conocidas las fotografías en las que puede vérsele con uniforme militar y un brazalete con la esvástica en el brazo y sus contactos personales con miembros del régimen nazi, también con el dictador Adolf Hitler. La actual legislación alemana prohíbe toda restitución o indemnización a las familias de quienes colaboraron con el nacionalsocialismo.

Decisión Personal

El jefe de la casa real de los Hohenzollern asegura que la renuncia a la vía judicial para recuperar propiedades familiares es una decisión personal, tomada con independencia de las perspectivas de éxito de su caso ante los tribunales y afirma que se trata de abrir la vía a "un debate libre de cargas" sobre la herencia familiar en poder del estado. Se trata de unas 15.000 obras de arte más cuya propiedad final está aún por aclarar. En declaraciones al rotativo conservador Die Welt, Jorge Federico destaca que no resulta problema alguno para él afrontar de manera crítica el pasado de su familia, pero señala igualmente que no se ha demostrado de manera fehaciente que su bisabuelo e hijo del último Kaiser sacara ventajas de su relación personal con los nazis. "Buscó claramente la cercanía al régimen nacionalsocialista", admite y reconoce que como persona que se arrimó al extremismo de derechas, "no puede ser una persona que fomente las tradiciones de nuestra familia".

El descendiente directo del último emperador alemán califica además de error haber actuado por la vía judicial contra historiadores y periodistas que han denunciado la proximidad de sus antepasados al nazismo y anunciado el fin de todos los procesos que se encuentran aún abiertos. El portal para la defensa de la libertad de información "FragDenStaat" se mostró aliviado ante este último anuncio.

"Con todas las denuncias contra científicos y periodistas, el señor de Prusia no ha hecho sino crear un clima de intimidación en el que se había hecho casi imposible un discurso abierto", señaló Arne Semsrott, director de dicho portal, quien subrayó que lo importante ahora es hacer accesible al mayor número posible de personas el archivo de los Hohenzollern para facilitar la investigación de su historia. Además destacó la próxima disolución del llamado "Fondo del príncipe" en el caso de que no haya más denuncias contra historiadores y periodistas. Creado en 2020, el fondo financiaba hasta ahora la defensa de aquellas personas que eran denunciadas por Jorge Federico.

Satisfecha con la renuncia comunicada por el heredero del trono de Prusia se mostró la ministra de Finanzas de Brandeburgo, la socialdemócrata Katrin Lange. "Jorge Federico, príncipe de Prusia ha hecho uso de su poder como jefe de la casa de los Hohenzollern y tomado una decisión valiente. Creo que es también la decisión correcta", afirmó la política regional, para la que "se ha roto de alguna manera el nudo gordiano del complejo Hohenzollern". Lange destacó que "se acaba así un debate altamente enredado y para terceras personas prácticamente incomprensible en muchos detalles sobre demandas de restitución de distinto tipo". Claudia Roth, ministra alemana de Cultura, señaló a su vez que "es un importante paso que el señor Jorge Federico, príncipe de Prusia se muestre dispuesto a separar las cuestiones históricas del futuro majeo de la herencia cultural de la casa Hohenzollern".