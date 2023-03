El actor Gene Hackman, de 93 años, sorprende con su aspecto en su primera foto de los últimos 20 años

La leyenda de Hollywood Gene Hackman se ha vuelto a hacer viral después de dos décadas de su última aparición en la pantalla. A sus 93 años, parece que conserva su forma y que no ha perdido sus ganas de conducir. El periódico The New York Post ha publicado unas imágenes del actor mientras realizaba unos recados.

El actor de 'Sin perdón' lucía un aspecto saludable y en forma mientras realizaba trabajos de jardinería en su rancho de Santa Fe, Nuevo México el pasado domingo.

Reclusive Gene Hackman, 93, looks fit in first sighting in years https://t.co/ND1HPPJKgx pic.twitter.com/q6HjE1S9LW — New York Post (@nypost) March 7, 2023

A primer hora del día, el dos veces ganador del Oscar fue visto pidiendo comida en un restaurante de comida rápida americano, Wendy's, conduciendo su propio coche.

Hackman, hambriento, devoró su hamburguesa en el aparcamiento y luego repostó en una gasolinera cercana. La estrella, muy reservada desde que se le vio por última vez en pantalla en la comedia de 2004 'Bienvenidos a Mooseport', ha salido de su finca, momento en el que ha sido fotografiado por los paparazzi.

El padre de tres hijos, que vive en Nuevo México con su esposa pianista, Betsy Arakawa, desde hace décadas, también se abstiene de conceder entrevistas a la mayoría de los medios de comunicación. A finales de 2021, Hackman concedió su primera entrevista en una década, en la que habló a The New York Post de su "accidentada carrera de éxitos y fracasos".

Hablando en el 50 aniversario de 'The French Connection. Contra el imperio de la droga'- la exitosa película por la que ganó su primer Oscar al Mejor Actor, en 1972 - la estrella declaró: "La película sin duda me ayudó en mi carrera, y estoy agradecido por ello". El actor añadió que no le gustaba volver a ver sus propias películas y que no había vuelto a ver el clásico policíaco desde 1971.

Hackman, que anteriormente residía en el lujoso Montecito (California), vive en Santa Fe desde la década de 1980.

El actor es también arquitecto y diseñador, y ha contribuido a la creación de más de diez casas, incluida una mansión en Nuevo México que apareció en Architectural Digest. También se ha dedicado a escribir novelas, entre ellas el thriller policíaco de 2013 'Pursuit'.