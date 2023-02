Victoria Federica recibe un premio por su pasión taurina

Ataviada con un traje de corto, con chaquetilla torera bordada, firmado por Dior, Victoria Federica se convirtió en el centro de todas las miradas en la fiesta celebrada con motivo de la presentación del cartel de la Feria de San Isidro, en Las Ventas, y la celebración de los premios Plaza 1.

La hija de Jaime de Marichalar subió dos veces al escenario, la primera para recoger un galardón en nombre de su íntimo Andrés Roca Rey, con quien se rumoreó que le unía algo más que una amistad. La segunda, ya lo hizo en nombre propio, para recibir el premio Juventud y Tauromaquia.

Victoria Federica recibió su distinción de manos de José María Manzanares y se mostró muy agradecida y emocionada. "Recibo este premio con mucha alegría e ilusión. Me siento muy orgullosa por ser reconocida por fomentar y alentar este admirable arte de la tauromaquia", comenzó la hermana de Froilán, que no dudó en dedicar unas emotivas palabras a familia: "Es una bonita herencia recibida de mi familia. Desde mi bisabuela, doña María de las Mercedes, de mi abuelo, su majestad el rey don Juan Carlos y, en especial, mi madre, que me lo han transmitido con tanto cariño".

Poco antes recogió el premio Figura de la Temporada. "Es un placer para mí poder recoger este premio al torero de la temporada en nombre de Andrés Roca Rey. Cuando supo que no podía estar presente me pidió que lo hiciera yo por la amistad que nos une. Para mí es un orgullo poder hacerlo en nombre de mi amigo", dijo. La hija de la infanta Elena reconoció los méritos del joven diestro: "Un torero al que admiro dentro y fuera de la plaza y que representa el futuro de la tauromaquia".

Durante la velada, llamó la atención también lo cómoda que se mostró la joven, que saludó y habló muy sonriente con todos. De hecho, aunque evitó responder a las preguntas de la prensa, estuvo distendida con los reporteros, con quienes habitualmente tiene una relación bastante más tensa.

Gloria Camila

A la Gala de San Isidro 2023 no faltaron otros imprescindibles de las citas taurinas, José Ortega Cano y Gloria Camila. Desde su separación, el diestro acude a numerosos eventos y fiestas con su hija, su mejor apoyo.

Fueron de los primeros en llegar y en su caso, sí ofrecieron declaraciones en el 'photocall'. "Ella es muy de su padre. Es muy linda y la quiero mucho", decía el diestro mientras su hija le contestaba de inmediato al cumplido: "A mí me encanta acompañar a papá en estos actos porque yo además soy partidaria de que la tauromaquia".

De hecho, profundizaba en su defensa de la fiesta: "No se tiene que perder, aparte, tenemos que respetar tanto a los que les gusta como a los que no, pero a mí me gusta y en cada ocasión que pueda venir voy a venir". La hija pequeña de Rocío Jurado insistía en su excelente relación con su padre y declaraba su admiración por él. "Siempre estamos juntos, así que no es nada nuevo", aseguraba al tiempo que recordaba que su padre "es el único torero que ha conseguido indultar un toro en Las Ventas".