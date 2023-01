¿Te reconoces en este lugar? Dos cerezas y el Mediterráneo te dan una pista... de baile

Salou años 90. Cada verano, cientos de zaragozanos bailaban hasta más allá del amanecer, primero en Teatre, Pachito, Tutut, el Crema… después en Flash Back o La Cage de Medrano, para acabar, hambrientos, devorando un bocadillo de cualquier cosa imaginable en el No Name.

Pero gran parte de la historia de la fiesta y la noche en la famosa localidad de la Costa Dorada se escribe con mayúsculas gracias a Pacha. Desde sus inicios en el año 1985 en Salou, la discoteca fue emblema de glamour y modernidad. Durante los años 80 del pasado siglo reinó entre las huestes nocturnas desmarcándose de las tendencias musicales de la época y apostando por un producto con filosofía 100% Ibiza. En 1991 renació Pacha en su nueva ubicación, en La Pineda, en un entorno privilegiado a escasos metros del mar. Allí bailaron, ligaron, disfrutaron (y repitieron) miles de jóvenes aragoneses al ritmo marcado por los más prestigiosos DJ de la época: David Guetta, Tiësto, Avicci, Armin Van Buuren, Axwel, Roger Sánchez, Bob Sinclar, Deep Dish, Robbie Rivera, Steve Angelo, Misstress Barbara...

En sus épocas doradas, Pacha La Pineda llegaba a reunir hasta un máximo de 4.000 personas y daba trabajo a 150 personas. Después de más de 30 años siendo el referente del ocio nocturno en la zona, la emblemática discoteca cerró sus puertas en 2021, básicamente por problemas de ruidos. La concesión concluía en diciembre de 2022, pero la gerencia decidió no agotar el plazo ante la inversión económica que debía hacer frente para recibir de nuevo el permiso para su apertura.

Ahora, tras unos años abandonada, Pacha La Pineda ha publicado en Instagram las fotos de su decadencia, pero también las de su efervescencia más loca. Un tributo que a buen seguro llegará al corazón de esos cientos, miles de zaragozanos, pero también catalanes riojanos, navarros y vascos que durante años disfrutaron en su interior, y también en su aparcamiento (ay, los problemas de ruidos…) de las noches más divertidas de las vacaciones de verano.

“Ni la sentencia que la cerró, ni la pandemia que alargó su ausencia, han conseguido borrar su recuerdo, hoy una foto ha conseguido devolver a la mente de muchos una nostalgia mágica y las ganas de mucha generación futura por conocerla. Más de 5000 personas sienten que han perdido algo más que una discoteca, han perdido el club de los mejores años de su vida”, se puede leer en la primera de las fotos publicadas, que acumula los ‘me gusta’ y los emojis de corazones. “Hoy, nuestro querido @sir_wirt_gregory, al que le estoy muy agradecido, nos ha regalado estas últimas imágenes. Las imágenes de un adiós y gracias por todo lo vivido. Se termina una etapa e inicia otra. Se inicia un desmantelamiento a cambio del algún juguete turístico nuevo por parte del consistorio de Vila Seca”, critica la publicación. “No hay que vivir del pasado, pero quien no tiene pasado, no tiene futuro. Sin el ocio nocturno que creó el ambiente de @level_0_la_pineda_tgn @pacha_la_pineda_ y la mítica Pineda Drink, la Pineda no sería tan reconocida como a día de hoy. Hasta siempre, Pacha La Pineda”, concluye.

“Quienes amamos la noche adorábamos esta sala. Nos ha visto crecer y disfrutar, y en algunos casos , formar parte de su Magia . Hasta siempre”, “Qué lástima… Tarragona será un ciudad dormitorio en dos días. Con veranos regentados por turismo barato del que luego te apuñala. En fin, bye Pacha”, “Tuve la mejor adolescencia ahí y los mejores recuerdos” o “Qué lastima que acabe así... Una de las mejores discotecas sin dudaa!!” son algunos de los comentarios que ha recibido la publicación.