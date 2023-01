Muere Anita Pointer, de las Pointer Sisters, a los 74 años

Anita Pointer ha muerto de cáncer a los 74 años. Era una de las Pointer Sisters, ganadoras del Grammy cuya serie de éxitos pop, country y R&B en las décadas de 1970 y 1980 incluyeron I’m So Excited, Jump (For My Love) y Fire..

Pointer estaba rodeada de familiares en su casa de Beverly Hills cuando murió el sábado, dijo el publicista Roger Neal.

La familia dijo en un comunicado: “Si bien estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Anita, nos consuela saber que ahora está con su hija Jada y sus hermanas June y Bonnie están en paz. Ella fue la que nos mantuvo a todos cerca y juntos durante tanto tiempo. Su amor por nuestra familia vivirá en cada uno de nosotros”.

Anita era la segunda mayor de cuatro hermanas que comenzaron a actuar como el dúo de June y Bonnie en 1969 y pronto se convirtieron en trío cuando Anita renunció a su trabajo como secretaria para unirse al grupo, según una biografía oficial. Después, las Pointer Sisters se convirtieron en un cuarteto por un tiempo con Ruth, la única de las hermanas cantantes originales que sigue viva.

La hija de Anita, Jada, murió en 2003, lo que llevó a Anita a hacerse cargo de la crianza de su nieta, Roxie McKain Pointer.

Las hermanas crecieron cantando en la iglesia de su padre, un predicador en Oakland, California.

Su álbum debut en 1973 produjo su primer sencillo exitoso, Yes We Can Can.

Entre sus mayores éxitos se encuentran Fire en 1978, He’s So Shy en 1980, Slow Hand en 1981 y Neutron Dance, Automatic y Jump en 1983. I’m So Excited de 1982 sigue siendo un estándar.

En los últimos años, el grupo siguió actuando con Ruth cantando junto a su hija Issa y su nieta Sadako.