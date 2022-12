El horóscopo de 2023: así será tu año según las predicciones de cada signo del zodiaco

Que los planetas están alterados, eso sin ninguna duda, pero somos nosotros en los últimos tiempos, quienes mejor sabemos y sentimos las "garras" de la Historia. El Nuevo Año, como todos, lo iniciamos con el bendito deseo de dejar atrás las malas vibraciones y situaciones, para encontrar salida y conquista de nuestros mejores deseos.

Hoy veremos aquí la predisposición de cada signo zodiacal para el Nuevo Año 2023, respiremos con tranquilidad, comámonos las uvas una a una sin prisas y esperemos a los Reyes Magos que, como magos, volverán a insuflarnos una buena dosis de amor, fraternidad y entendimiento, que tanto deseamos ¡Vamos a por ello!

1 ARIES Tu naturaleza combativa y conquistadora tiene por delante un nuevo año muy especial, sobre todo los los primeros meses entre enero y abril. El expansivo Júpiter hará gala de su fuerza y empuje en tu signo, brindándote posibilidades y energía extra para el logro de tus objetivos, sean estos materiales como emocionales. En esto último, entre los finales de febrero y el mes de abril, gozarás de un magnetismo especial que atraerá la atención de la gente, posibilitándose el conseguir todos tus objetivos sin demasiados esfuerzos. Todo lo que conquistes en este período, tu poder marciano lo logrará, sentará las bases para un año de remodelación, cambios y triunfos para el resto del año. Estarás en tu salsa y verás cumplidos todos tus sueños y necesidades. En lo material, agosto y diciembre serán los meses que obtendrás los mejores rendimientos a tus esfuerzos. Ponte las pilas que la veda ya está abierta y tu llevas todos los números a favor.

2 TAURO Aunque no te gusten mucho las sorpresas y los cambios, inicias el año con una especie de obligación a realizarlos. Nueva vida en lo emocional y modificaciones en lo ambiental. Este 2023 se presenta como modificador de muchos aspectos de tu vida, sobre todo por que ideas y deseos que llevabas tiempo en tu cabeza, irán cobrando forma. El primer aviso llega a finales de enero, y poco a poco tu vida irá pegando un giro completo. Incluso nace en ti una forma distinta de encarar las relaciones sociales y un mayor interés en los asuntos financieros. Para este logro, enero y sobre todo mayo, junio y julio, se presentan idóneos para potenciar y conseguir dichos objetivos. Pero es en noviembre donde capitalizarás todo lo sembrado, tanto en lo material como en lo sentimental que, en esto último, no te faltará materia en ningún momento. Un año de cambios, con posterior estabilidad, y donde hasta la diosa Fortuna se hará presente en tu vida.

3 GÉMINIS Para los inquietos Géminis no les faltarán razones para que, en este nuevo año, realicen cambios en muchos planos de sus vidas. Vuestra intuición y necesidad de novedades, os hará lanzaros a nuevas aventuras en lo profesional e incluso emocional. Se os presenta un enero y febrero riguroso que obligará a tomar serias decisiones de futuro. Para finales de marzo y principios de abril, es cuando más claro vais a tener el rumbo a tomar, vuestro poder intuitivo jugará un importante valor en pro del alcanzar los objetivos. Es un año que miraréis más por vuestra integridad que la del resto, factor importante para estabilizar los excesivos cambios a que estáis acostumbrados. No aceptaréis nada que sea difuso, que tenga una doble interpretación o que ponga en riesgo vuestra seguridad. La primera quincena de mayo y todo junio comenzaréis a ver los buenos resultados, en lo social y en lo íntimo. Es un año de renovación y con una particularidad, estaréis todo él, protegidos ante enemigos ocultos o traiciones varias. El fin de año será un colofón de satisfacciones por el deber bien hecho y que rendirá sus frutos para mucho tiempo. Os sentiréis a gusto con este cambio y con los estímulos que las adversidades pondrán por delante, es un año de revalorización personal con seguros éxitos.

4 CÁNCER Menudo año se presenta con cambios a todo tren, acontecimientos varios y nuevas iniciativas, marcarán un periodo lleno de novedades que modificarán vuestro futuro. Se concretarán planes del pasado que aportarán satisfacciones sociales y emocionales, vuestra imagen no pasará desapercibida ante nadie. Si bien los primero dos meses serán de reorganización y toma de conciencia, es a partir de mayo que el empuje será máximo y los resultados óptimos. Incluso la diosa de la Fortuna se hará presente en este año, posibilitando el ampliar planes empresariales y cambios estructurales. En octubre se llegará a la cima en todo, creando una situación de estabilidad que incluso tocará de cerca vuestro lado emocional. La principal recomendación es ser perseverante desde un inicio y así capitalizar al máximo lo que los astros aportan en beneficios. Os sentiréis tocados por una sensación mágica de crecimiento interior; es seguro que descubriréis nuevas facetas dinámicas personales que os hará ampliar la capacidad de avance en lo social y profesional. En el amor, tan necesitado en este signo, es el año de una realización plena que se fundamentará en dos pilares, una mayor autoconfianza y el encontrar seguramente con quien compartir idealmente ese mundo emocional. Un perfecto año para sentar las bases de una nueva vida.

5 LEO Año de revolución y cambio, es más, vuestro Sol regente os empujará desde un principio a cambiarlo todo y buscar nuevos caminos en la vida. No es de extrañar que incluso en lo profesional y social, se produzcan variaciones que aportarán grandes y mejores beneficios. Es un año de toma de conciencia del verdadero valor y peso que tenéis, y haréis gala de ello consiguiendo alcanzar los objetivos pensados. Finales de enero, principios de febrero, abril, junio y agosto, serán la temporada donde los astros os ponen en bandeja la consecución de los deseos y planes. Y no perdáis de vista un diciembre que os colmará de triunfo por todo lo sembrado, incluso los "duendes" del azar os darán una sorpresa sustanciosa. Estáis en un año de profunda remodelación y de apoyo por parte del medio ambiente en todo lo que propongáis. Bien seas autónomo o empleado, es el ciclo donde se reconocen tus méritos y si no es así, son las fechas apropiadas para exigir los mismos, con seguridad obtendréis los beneficios en los mismos. En el amor tenderéis a jugar "al gato y el ratón", los romances serán varios pero vuestros objetivos irán por otro lado, será notoria vuestra total concentración en las metas profesionales y materiales. Este año Leo no pasará desapercibido para nadie, vuestro Sol brillará en todo su intensidad y conseguirás cotas de poder impensadas.

6 VIRGO Si han existido temporadas de incertidumbre y desconcierto, el año nuevo os ofrece compensación a todo ello. Inmediatamente iniciado el ciclo vuestra inteligencia selectiva os hará realizar una limpieza de dentro hacia fuera, la capacidad analítica y de ejecución ser hará notar no sólo en vuestra persona, el ambiente social e íntimo que os rodea, notará y se sorprenderá de los cambios que vais a realizar. Vuestro planeta Mercurio aportará ligereza y buenos reflejos respuesta a los acontecimientos en este año. Nada de lo pasado será igual, veréis y sentiréis a la gente y a las cosas con unos ojos distintos, será un cambio tan brutal como la de la oruga en mariposa. Es el año en que empezaréis a coger el vuelo y lo que antes os parecía monstruoso y pesado, lo veréis desde la altura superándolo. Los meses de marzo, abril y mayo, hasta las circunstancias ambientales os empujarán a ello. Serán momentos decisivos con cambios certeros sobre todo en el plano profesional y social. En agosto Marte os infundirá una fuerza descomunal que, en el resto del año revertirá en una excelente recogida de lo sembrado. Es más, un halo de magnetismo especial os hará tener una presencia más vital en sociedad, facilitando la obtención de objetivos. Todo esto incluye que en los sentimientos, será el año donde se encuentre la verdadera estabilidad en todos los sentido. Vuestro planeta Mercurio regente gozará con estos cambios, aportando beneficios por el azar.

7 LIBRA La balanza, símbolo de vuestro signo, estará llena de vaivenes durante al año, no habrá día de aburrimiento, los estímulos por parte del ambiente serán constantes. No debes temer a ellos, todo lo contrario, todo ello estimulará tu sentido vital y amor por la vida. Ya en enero es fácil que tu mundo emocional cambie, que lo que era ya no es y que lo que viene te estimula más. Tu imagen social e íntima cobrará un peso considerable, te verás con las fuerzas de afrontar cualquier reto y conseguir las metas deseadas. Abril, julio y noviembre, serán los meses clave para asentar, quieras o no, todas estas posibilidades. Además, tu planeta regente Venus, gozará durante todo el año de un magnetismo especial que se traducirá en que será centro de atracción y admiración de muchos. Tenéis por delante un año muy benéfico para establecer prioridades y conquistas de todo tipo. Incluso en el amor surgirá la pasión que hace tiempo buscabais. Se cerrará el año con un estado emocional y pasional que incluso despertará envidias, tu imagen social crecerá y debes aprovechar para iniciar cualquier tipo de nueva empresa o cambios en el hogar. No te restrinjas en tus deseos, es un año de avance en todos los sentidos, cuanto más exijas mejores compensaciones obtendrás. Cada día de este año estará regado por Venus, la diosa del amor, que hará que todo aquello que aportes, se te compensará por mil en el corto plazo.

8 ESCORPIO Con el apasionamiento natural de siempre los Escorpio iniciarán y vivirán el nuevo año. Es un ciclo donde se planterarán una remodelación total de sus vidas, la necesidad de cambios y su poder de dominio, se acentuarán a medida que vayan pasando los meses. Ya en enero, asuntos mobiliarios y de inversión cubrirán su interés, siendo en el mes siguiente los resultados a sus movimientos. En este aspecto los astros le benefician siempre y cuando actúen por su propia cuenta y sin la intervención de terceros, la poderosa intuición de estos nativos le orientará más que la de los supuestos expertos. En el amor y sus aventuras no faltarán las situaciones importantes, finales de marzo y todo abril, serán el inicio de unos romances que harán época. Gozarán de un magnetismo especial que hará "caer en la trampa" a más de una "víctima", lo digo en el sentido que su facilidad de atracción y conquista será máxima. La primera quincena de mayo, todo septiembre y noviembre, gozarán de un atractivo especial que romperá moldes. Es un año de estabilidad emocional que pasará por la ruptura con cosas del pasado y una mayor reafirmación de los propios valores. El final de año, sobre todo la primera quincena de noviembre y la segunda de diciembre, serán la culminación de todos sus deseos tanto materiales como emocionales. Un año apasionante, muy a gusto a la naturaleza escorpiana.

9 SAGITARIO Para los inquietos y aventureros nativos de este signo, el año les viene como anillo al dedo, tanto por energía, como por circunstancias a vivir, no habrá aburrimiento y sí un constante estímulo a "tirar la casa por la ventana" y experimentar nuevo horizontes de todo tipo. Tanto en el amor como en las finanzas, así como en su proyección social, no habrá fronteras para ellos. Ya comienza enero con un autoempuje vital en pro de conseguir asuntos que, tiempos pasados, les negaron las circunstancias. El centauro Sagitario emprenderá un camino que dejará boquiabierto a muchos. Enero, febrero, segunda quincena de marzo y todo abril, será la época en que su Júpiter regente les pondrá las cosas en bandeja para llegar a sus objetivos. Incluso, la segunda quincena de junio, les proveerá la posibilidad de encontrar a la pareja ideal, tanto en lo emocional como si se plantea de asociación para otros fines. Sólo un aspecto deben controlar, el exceso de optimismo y el olvidar a quienes le han tendido una mano, reconocer estos elementos facilitará el éxito. En general es muy buen año para las inversiones de todo tipo y la expansión, asunto que les ayudará a sentirse más seguros y así planificar mejor su vida íntima. Y para que el nuevo año tenga un final lo más feliz, la recomendación planetaria es que centren sus objetivos de forma estratégica, no por mucho abarcar se consigue más rendimiento, aunque bien se sabe que, a vosotros la aventura os puede.

10 CAPRICORNIO Los perseverantes Capricornio les llega un año de recogida total de lo sembrado anteriormente. Sobre todo en el plano material hallarán la estabilidad tan buscada, el propio enero inclina a una reestructuración de sus vidas. Son factibles los cambios de domicilio, el interés por ello o la intención de comprar una nueva vivienda o restructurar la actual. Febrero, y de mayo a agosto, los astros le beneficiarán en los temas de azar y de inversiones. Es importante que estén atentos a estos beneficios de la diosa Fortuna y apliquen su intuición en todo ello. Para finales de octubre y todo noviembre, se verá ampliado vuestro círculo social y la llegada a vuestras vidas de una persona muy especial para compartir sentimientos. Es un año decisivo que os sorprenderá por los resultados, no debéis perder el ánimo en ningún momento, será la clave para obtener los mejores beneficios. Entráis en una buena racha y no hay que temer a los cambios que se produzcan y a las opciones que se presenten. Incluso en diciembre se presentará una situación inesperada que aparentará riesgo material, pero que no debéis temer e ir a por todas. Vuestra natural perseverancia será la llave para conseguir las metas deseadas. Vuestro planeta regente Saturno, aunque siempre algo lento en su ejecución, dará la solidez necesaria a todo emprendimiento que hagáis ¡A por todas, es vuestro año!.

11 ACUARIO Tu natural gusto por la aventura, lo novedoso y el romper barreras, tendrán en este nuevo año un estímulo adicional que te encantará. De sorpresa en sorpresa "y tiro por que me toca", año muy movido y que acentuará tu imagen personal en lo social y profesional. Se vislumbran nuevas responsabilidades profesionales y un crecimiento en los beneficios. Finales de enero y todo febrero es cuando se darán circunstancias obligatorias de cambios, incluso a nivel familiar habrá importantes modificaciones. Si deseas sacar el mayor provecho en asuntos materiales, los finales de marzo y todo abril tendrás el campo abonado para ello. En lo emocional el año se presenta muy activo y también experimental, crecerán tus ganas de expansión y rompimiento con viejas ataduras. Es en junio y julio donde tu corazón vibrará de forma especial y atraerá la pasión con un nuevo romance que durará en el tiempo. Es un ciclo, el 2023, que que no habrá cabida para el aburrimiento y la duda, te notarás pletórico en todos los sentidos y así serán los resultados a obtener. A finales de noviembre es cuando tu mundo emotivo hallará el mayor equilibrio, incluso tu imagen social, potenciada por un especial magnetismo que te acompañará todo el año, te brindará la posibilidad de sentirte la más feliz de las personas. Un año redondo donde tu imaginación, deseos e ilusiones, no tendrán fronteras para su ejecución.