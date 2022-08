Stallone se tatúa a su perro... para tapar la cara de su mujer

El protagonista de 'Rocky' ha sorprendido a sus seguidores tras publicarse una foto de su nuevo diseño tatuaje en su bíceps derecho. En lugar donde antes se podía ver el rostro de su mujer, Jennifer Flavin, ahora se ve la cara de su perro y fiel compañero, Butkus, ya ha fallecido.

Hace unos días se especulaba sobre la posible separación de la empresaria y el cineasta tras veinticinco años de matrimonio y tres hijas en común, sin que llegase a confirmarse hasta este miércoles. Según el estadounidense 'TMZ', fue ella quien presentó la demanda de divorcio el pasado viernes, en el estado de estadounidense de Florida.

También se especuló sobre los motivos, siendo el cambio de diseño uno de ellos, puesto que hace unos días se conoció que el actor habría acudido a un estudio de tatuajes. Los rumores decían que la separación vendría motivada por la mascota de Stallone, algo que tuvo que salir a desmentir, a través del mismo medio mencionado, al que aseguró mantener "el mayor respeto" por la madre de sus hijas menores. "Es una mujer increíble. Es el ser humano más amable que he conocido", añadió.

Según el actor, la razón que llevó a tapar el rostro de su esposa es otra. Tras catorce años de antigüedad del tatuaje, este se habría estropeado, teniendo que cubrirlo con algo más oscuro, por lo que optó por tatuarse a Butkus.

Y es que, según ha contado el propio Stallone en redes sociales la historia con el rottweiler fue muy emotiva. Butkus llegó a la vida del actor en los años setenta, cuando todavía no era una estrella de la gran pantalla, pero no podía costearse el mantenimiento del can, por lo que decidió venderlo. Años después, tras haber cobrado su primer suelo en el mundo del cine, volvió a por su fiel amigo.