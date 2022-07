Nicole Shanahan, exmujer del fundador de Google, niega haber tenido una aventura amorosa con Elon Musk

Nicole Shanahan, la exmujer del cofundador de Google Sergey Brin, ha negado a través de su abogado haber mantenido una aventura amorosa con el empresario Elon Musk, como informó el pasado domingo el diario Wall Street Journal (WSJ).

El periódico, citando fuentes conocedoras del asunto, informó el pasado fin de semana que Brin se divorció de Shanahan a principios de este año tras descubrir que había mantenido una breve aventura amorosa a finales del pasado otoño con Musk.

Dicha relación nunca ocurrió, según un comunicado de los abogados de Shanaha recogido por varios medios locales.

"No se equivoquen, cualquier sugerencia de que Nicole tuvo una aventura con Elon Musk no solo es una mentira absoluta, sino también una difamación", escribió el abogado Bryan Freedam, según informa el diario New York Post.

El WSJ también indicó que el lío amoroso entre Musk y Shanahan puso fin a la larga amistad que el líder de Tesla mantenía con el cofundador de Google.

Las tensiones entre ambos magnates han aumentado en los últimos meses, hasta el punto que Brin ha ordenado a sus asesores financieros que vendan sus inversiones personales en las empresas de Musk, según fuentes citadas por el WSJ.

Los documentos judiciales del divorcio, presentados el pasado enero, citan "diferencias irreconciliables" entre la pareja como el motivo de la separación.

Siempre de acuerdo con el diario, Brin y Shanahan llevaban un año separados, pero viviendo juntos cuando tuvo lugar el supuesto 'affair', ocurrido a principios de diciembre.

En los últimos meses Musk ha atraído el foco mediático no solo por sus actividades empresariales a la cabeza de Tesla o la compañía aeroespacial SpaceX, sino también por sus extravagantes mensajes en las redes sociales, el culebrón de la compra de Twitter que, de momento, ha acabado en los tribunales y por sus relaciones sentimentales.

En mayo se conoció que una azafata de vuelo de SpaceX denunció al empresario por acoso sexual, algo que Musk ha negado y en julio se supo que el fundador de Tesla tuvo un par de gemelos en secreto en noviembre del año pasado con Shivon Zilis, una supervisora de proyectos de su compañía Neuralink.