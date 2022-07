Victoria Federica posa a lo Felipe IV

Una portada entera del '¡Hola!'. Es lo que ocupa esta semana la imagen de Victoria de Marichalar montando a pelo un caballo rampante, parado sobre dos patas, que recuerda al de Felipe IV en el famoso cuadro de Velázquez. Ni Isabel Preysler en sus mejores tiempos... La propia revista se pregunta admirada si no habrá nacido una estrella. Y ha decidido incluir un vídeo sobre el 'making of' del reportaje para demostrar que no hay trampa ni Photoshop en las acrobacias ejecutadas por la hija de la infanta Elena, que en otra foto aparece erguida con su imponente 1,82 sobre la grupa del sufrido equino. Solo les ha faltado añadir: "No lo intenten en sus casas".

Victoria toma las riendas de su vida posa y habla para ¡HOLA! en un espectacular reportaje https://t.co/zwUkyJnSih pic.twitter.com/FRKiITVYCR — Revista ¡HOLA! (@hola) July 20, 2022

Victoria, o mejor dicho Vic, como a ella le gusta presentarse, descansa estos días en la finca que la familia de su amiga Rocío Laffón tiene en Sanlúcar de Barrameda. Y fiel a su devoción por Instagram (fue la primera nieta del emérito en atreverse a abrir una cuenta en dicha red social y ya tiene casi 200.000 seguidores) se ha inmortalizado tumbada en el césped con un escueto bikini color naranja, junto una simpática perra que también retoza panza arriba. A sus 21 años, la hermana de Froilán también está dando mucho que hablar este verano, aunque por razones muy distintas a las de él, que hace unos días vivió un tiroteo en la discoteca donde celebraba su cumpleaños.

La sobrina mayor del rey Felipe cursa tercero de Marketing y Comunicación en una universidad americana privada de Madrid que curiosamente se denomina CIS, como el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero sobre todo, viaja. Antes de posar para '¡Hola!', Victoria Federica (nombre con el que jura no estar peleada) asistió a los desfiles de alta costura de París y previamente había pasado unos días de descanso y diversión en Marruecos junto a sus amigos. Novio oficial ahora mismo no tiene. Pero hace unos meses terminó su relación con el DJ Jorge Bárcenas y ya hay quien vuelve a asociarla con el diestro Gonzalo Caballero por un selfi a dúo que publicaron ambos en junio.

Amante de los toros, los caballos y los animales en general (incluidos los insectos), Vic tiene fama de buena amazona y quienes la conocen sostienen que podría haber llegado a ser olímpica en equitación si se lo hubiera propuesto. Por qué no se lo propuso es un misterio. Los que la han tratado de cerca la definen como dormilona, buena gente, sensata y educada y, una vez que rompe el hielo de la timidez, muy divertida y bromista, tal vez herencia de su campechano abuelo Juan Carlos, de quien Victoria ha llegado a decir que es su "persona favorita en el mundo".

Hablamos de la portada y con razón, pero el interior tampoco se queda corto. pic.twitter.com/ENx9wKcaIr — Paloma Rando (@palomarando) July 20, 2022

Delgadísima y altísima, como tantas modelos de pasarela, lo que realmente destaca en la hija de Jaime de Marichalar es su pasión por la moda. Ella no se considera influencer, pero está claro que le privan los posados y los Photocalls. Y esa afición a la exposición mediática ya le ha valido un aluvión de memes. Hace un mes, la imagen de Victoria con un vestido dorado y la piel maquillada en color terracota se hizo viral y llegaron a compararla con Zaplana y su intenso bronceado. "Tarda más en desmaquillarse que su hermano en quitarse la ESO", bromeó un internauta. El primer deseo de Victoria es que la gente la reconozca como una buena persona. Y el segundo (eso le ha confesado a '¡Hola!') vivir por un día en una casa repleta de dulces y chucherías.