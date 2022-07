La mejor solución para no mojarse el pelo en la piscina puede estar a la moda gracias a las rebajas de Women'Secret

El pelo largo es el favorito de muchas personas, pero, en verano puede molestar en la cara por muchos motivos. Por el calor y el sudor, por ejemplo. Tampoco es cómodo secar una melena larga todos los días durante las vacaciones si nos bañamos en la piscina o vamos a la playa. No obstante, existen muchas soluciones para recoger y proteger el pelo en verano y las más bonitas (¡y a la moda!) están en Women'Secret. Este 'ecommerce' tiene los mejores accesorios para el pelo y todos rebajados: pinzas, coleteros, cintas y, uno de los que más de moda están: las diademas.

Y es que, las diademas para el pelo vuelven a ser tendencia después de arrasar en los 2000. Ahora, cuánto más grandes y más tela tengan las diademas, mejor. Solo hay que ver las que llevaba el personaje de Maddy en la famosa serie de HBO Max 'Euphoria'. Y, dentro de esta tendencia hay muchos modelos, los que tienen la tela en zig, zag, las anchas, las estrechas... busques la diadema, coletero o piza que busques, seguro que está disponible y rebajada en Women'Secret.

-Diadema con nudo y estampado hindú. Este modelo seguro que te cautiva para verano, además, solo cuesta cinco euros. Y, lo mejor es que, este estampado no solo te servirá para no mojarte el pelo en la piscina, sino que será el complemento ideal para tus 'looks' callejeros.

Un estampado moderno. Women'Secret

-Diadema elástica. Si prefieres un modelo más clásico, esta elástica y más ancha es lo que buscas. Será muy eficaz en la piscina, ya que recoge el pelo mejor que otros modelos.

Más elástica. Women'Secret

-Por último, destacamos tres bandas perfectas para hacer deporte y que la melena no te moleste en la cara. Son ideales para deportes como el pádel o el tenis donde el pelo se mueve mucho aunque nos hagamos coleta y es contraproducente que nos tape la cara.

Ideales para practicar deporte sin molestias. Women'Secret

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.