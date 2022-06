Shakira y Piqué viajan juntos Chequía por un partido de su hijo Milan

Aunque venía rumoreándose desde hace varias semanas, con especial intensidad en los últimos días, la confirmación de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha sido un terremoto en el mundo del corazón. Tras el escueto comunicado de la pareja en el que pedían respeto, se suceden las reacciones, comentarios y especulaciones. Destacaron las declaraciones de la hermana de la cantante, que ubicaba al exmatrimonio fuera de España.

Lucía Mebarak empezó excusándose en una conversación con la periodista Laura Fa: "Soy hermana, pero no se nada". Sin embargo, ante la insistencia, revelaba que "posiblemente está recuperándose y fuera del país". Un extremo que se confirmó horas después, ya que tanto la colombiana como el futbolista se encontraban en la República Checa con sus dos hijos, con motivo de un partido de fútbol del mayor, Milán, de 9 años.

De tripas corazón

Gracias a esa información se consiguieron grabar las primeras imágenes de la pareja tras anunciar su separación, emitidas por 'Socialité'. Cada uno por su lado, Shakira y Piqué parecían evitarse en todo momento. La cantante hizo un esfuerzo por mostrarse sonriente y por saludar a todos los admiradores que se la acercaban. El deportista aparecía más cabizbajo.

Sobre los planes de futuro de ambos, la periodista catalana relató que mientras Shakira estará en Barcelona con sus hijos para terminar el curso de los niños, Piqué estaría planeando un viaje con amigos a Maldivas.

Parece que la ruptura se produjo ya hace meses, pero que ha sido ahora cuando ha salido a la luz. La razón sería una infidelidad de él con una joven rubia de 20 años que estudia y trabaja como azafata de eventos. No se trataría de algo puntual sino que esta joven sería la nueva pareja del futbolista. "Con la que está ilusionado", según Fa.

Entre los signos que delataban que había una crisis real en la pareja, está la sospechosa ausencia de él en las redes sociales de la cantante. Shakira acostumbraba a compartir imágenes de ambos y desde marzo no lo hacía. Además, ella viajó dos veces a Ibiza con sus hijos, Milan y Sasha, pero sin Piqué.

Una vez conocida la separación, son muchos los que han puesto el acento sobre la última canción de la colombiana, 'Te felicito', que interpreta junto a Rauw Alejandro, y que habla en primera persona de un desengaño amoroso. "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso", comienza el tema cuyo estribillo dice: "Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show".