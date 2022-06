Amber Heard se siente "humillada" y Johnny Depp, "en paz"

Seis semanas ha durado uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos, el que enfrentaba por difamación a los actores Amber Heard y su ex Johnny Depp. Aunque los dos eran condenados, el intérprete de Jack Sparrow salía victorioso ya que todas sus peticiones eran atendidas y su exmujer era condenada a abonarle 15 millones de dólares, un montante al que hay que restar los 2 millones con los que Depp debe indemnizar a ella.

Ante este resultado que la intérprete escuchó sin levantar la mirada, Heard ha escrito en Twitter que se siente "humillada". "La decepción que hoy siento no tiene palabras. Tengo el corazón roto porque la gran montaña que evidencias que he presentado no ha sido suficiente para sobreponerse a la influencia desmedida que tiene mi exmarido". "Estoy todavía más disgustada por lo que esta sentencia supone para otras mujeres. Es una marcha atrás. Una marcha atrás en los derechos de una mujer que habla y no es tomada en serio. Estoy triste por haber perdido este caso, pero todavía estoy más triste por haber perdido el derecho que me corresponde como ciudadana de Estado Unidos de hablar en libertad", concluye Heard.

Johnny Depp, que no asistió a la lectura del veredicto, emitió este miércoles un comunicado en el que dice que ha recuperado su vida. "Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis allegados... cambiaron para siempre. Se lanzaron acusaciones falsas muy graves contra mí, que tuvieron un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera. Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión. Desde el principio, el objetivo era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome", ha asegurado.

"Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado", ha escrito, "abrumado por el colosal apoyo" para terminar en latín: "Veritas numquam perit" (la verdad nunca perece).