La polémica reflexión de Adriana Abenia sobre la obesidad y su encontronazo con Tania Llasera: “Esto es demagogia"

Adriana Abenia se ha convertido en tendencia en las redes este lunes a causa de la polémica que ha generado en las últimas horas tras una publicación en sus stories de Instagram en la que invita a sus seguidores a opinar acerca de una campaña de la marca Roxy en la que aparecen una modelo con sobrepeso.

La presentadora, que considera que “estar obeso no es sano y no debería ser objeto en una campaña publicitaria”, afirma que es “la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita, tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso".

Su reflexión ha generado numerosas respuestas y se ha trasladado a Twitter. Entre ellas, algunas apoyan su mensaje y consideran que “hay que vender con cuerpos reales pero que representen salud”; “es como si fuera una publicidad forzada”, afirma otra usuaria. Pero, tal como reflejan las redes, han sido muchos más a los que ha enfadado su opinión, ya que consideran que “sobrepeso no es igual a enfermedad” y defienden la campaña: “¿Qué tiene que hacer? ¿Esconderse? La marca solo muestra la diversidad”.

Entre los que tampoco se han tomado bien las palabras de la zaragozana destaca su compañera de profesión Tania Llasera, quien le ha contestado a través de ‘stories’ defendiendo la campaña, ya que no cree que haga apología de la obesidad y defiende que “por fin la diversidad que vemos en las calles llega a la publicidad”. Y se dirige así a Abenia: “Te lo digo con amor: ‘demagogia barata’ es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo... Lo importante, como bien dices, es la salud pero para empezar, lo primordial, es la salud mental’.

La reacción de la aragonesa a la publicación de Llasera no se ha hecho esperar: “Esto es demagogia, y lo sabes. Yo no critico el sobrepeso, y como bien he defendido siempre, las mujeres somos preciosas da igual la talla que tengamos. Amo ver una mujer a la que no le importa lo que los demás piensen de su cuerpo, sea como sea su físico”, aclara la actriz, informando a la vasca que “no era la única que ha cambiado por fuera”, ya que ella también ha engordado 15 kilos desde que comenzó en la televisión.

Mientras tanto, Twitter se sigue llenando de comentarios de usuarios que acusan a Abenia de fomentar la "gordofobia".

Según Adriana Abenia las personas gordas podemos existir, pero salir en publicidad sonriendo es un privilegio que no está dispuesta a concedernos.



