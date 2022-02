Los sabios consejos del profesor Julián Casanova a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza

El historiador, profesor universitario y escritor Julián Casanova está triunfando en Facebook y en Twitter, donde también ha compartido la publicación, con una serie de consejos con los que, desde su experiencia, trata de orientar a los alumnos de la Universidad de Zaragoza, donde este especialista en Historia Contemporánea y premio de las Letras Aragonesas da clases.

Casanova precisa que sus reflexiones sirven no solo para los alumnos de Humanidades, sino para los estudiantes de todas las disciplinas.

Ir a clase

"Asiste a clase regularmente, escuchando siempre los argumentos básicos del profesor -aunque no sea necesario escribir todo lo que dice-, aceptando sus retos para entablar una discusión. Si el profesor no es bueno, no proporciona argumentos básicos o no estimular el debate, trata como estudiante de cambiar esa dinámica. No tomes la posición fácil de no acudir a clase y hablar en el bar de lo mal que está la enseñanza".

Revisar los apuntes 'en caliente'

"Revisa tus notas a menudo, sobre todo al final de las clases cada día. Si las revisas cuando estén todavía en tu cabeza, será más fácil ampliar lo aprendido o corregir las que no estén muy claras".

Ir más allá

"No dependas sólo de los apuntes o explicaciones del profesor. Trata de buscar más referencias, libros, artículos en revistas científicas. Si la bibliografía no da la suficiente información, pregunta en clase, en horas de tutorías".

Tomar notas de todo

"Saca siempre notas de todo lo que leas, usa un buen método para ordenarlas, por temas, períodos, personajes... Si no sigues esos pasos, unas semanas o meses después de leer el material, no recordarás nada".

El examen no se saca el día de antes

-Antes de ir al examen, que para muchos profesores y estudiantes se convierte en el objetivo primordial, revisa toda la información, recopila todas las fuentes que tienes y que aclaran los principales puntos. Pero, sobre todo, la preparación para un examen debe comenzar el primer día del curso, no la semana o el día antes.

Expresión escrita

"Cuando escribas: comienza estableciendo un argumento importante. Desarróllalo. Cita las fuentes utilizadas para apoyar todo lo que escribes. Y finaliza el examen con una buena conclusión. Ten cuidado con el plagio, una plaga desde que mucha información se encuentra en internet. No copies, ni parafrasees, argumentos o ideas de otros sin citar".

Las correcciones ayudan a mejorar

"Pide al profesor que te devuelva siempre los trabajos y exámenes corregidos, que te enseñe a mejorar, a hablar en público, a escribir mejor. No debería ser una exigencia, sino algo que solicitas como guía para tu aprendizaje".