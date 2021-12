Por qué siempre deberías leer las instrucciones antes de ponerte a montar un mueble

Pocas cosas hay más frustrantes que leer las enrevesadas y crípticas instrucciones de montaje de un mueble u otro aparato y constatar que no sabes ni por dónde empezar. E igualmente, pocas cosas hay más humillantes que, tras asumir tu incapacidad, tener que recurrir al manitas de tu pareja/hermano o hermana/cuñada o cuñado para que lo monte en un suspiro y tras un rápido vistazo al –a tu juicio- ininteligible manual.

Y aunque no ahorra la humillación, tal vez consuele saber que ahora se ha descubierto que hay una explicación neurobiológica para todo ello: según un estudio recientemente publicado en 'Science', la habilidad motora fina –de la que depende la capacidad para manejar herramientas con precisión- y la capacidad para procesar qué quieren significar las desconcertantes frases del manual -esto es, su sintaxis*- están controladas o residen en la misma región cerebral, el ganglio basal; en el que, además, ambas capacidades producen el mismo tipo de estímulos o patrones de actividad.

*sintaxis (según la definición del diccionario de la RAE):

Del lat. tardío syntaxis, y este del gr. σύνταξις sýntaxis, de συντάσσειν syntássein 'disponer conjuntamente', 'ordenar'.

1. f. Gram. Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades.

Lo cierto es que la liebre ya había saltado en 2019, cuando se constató que los individuos especialmente diestros en el manejo de herramientas –categoría a la que se adscriben mi pareja, mi hermano y mi cuñado- demostraban también una mayor comprensión de la sintaxis del lenguaje.

Y el reciente estudio no solo ha conseguido explicar esta relación a través de la compartida actividad cerebral sino que también ha constatado algo todavía más importante: que entrenando una capacidad se mejora la otra y viceversa. O dicho de otra forma: que realizar ejercicios de sintaxis mejora nuestra capacidad de manejar con precisión herramientas y, del mismo modo, que manejar herramientas aumenta nuestra comprensión del lenguaje.

Nada más sencillo que comprobarlo en primera persona replicando el experimento efectuado en el estudio y consistente en resolver una serie de ejercicios de sintaxis antes y después de una sesión de entrenamiento de 30 minutos manipulando tuercas y tornillos con diferente forma y orientación con un alicate de 30 cm de largo. ¿A qué esperas?:

a) Trajeron dos sillas y dos mesas.b) Me gusta el baile y el cante.c) Varios chicos llegaron tarde.a) Se prohíben la entrada y salida de camiones.b) Los directivos asumís grandes responsabilidades.c) No están permitidas la carga y descarga.a) Trajeron dos sillas y dos mesas.b) Me gusta el baile y el cante.c) Varios chicos llegaron tarde.(Ejercicios tomados de aquí ).