Esperansa Grasia, la 'tiktoker' que compara España y EE. UU.: "Está basado en mi vida, la que le he liado a mi madre"

¿Quién no ha visto la perfecta armonía de las familias de las películas y series estadounidenses y ha pensado lo irreal que parece? Esa perfección impostada de una familia feliz contrasta enormemente con la cotidianidad que hay en las casas españolas, y Esperansa Grasia lo refleja a la perfección.

Esta tiktoker, con 1,3 millones de seguidores en TikTok y más de 420.000 en Instagram, se ha hecho popular por sus hilarantes comparaciones de ambos países y por todo el plantel de personajes que ha creado en sus sketches: Juanjo, el chulo de barrio que siempre lleva su casco de moto; Consuelo, su irreverente y autoritaria madre; Paco, el padre pasota y futbolero; Jose, el mejor amigo de Juanjo; Paqui, madre de Jose; y, por último pero no menos importante, Ashley, la tierna, dulce y perfecta estudiante norteamericana.

Tras todos ellos está la misma persona, Gema Palacio, una chica de Benaguacil (Valencia) que utiliza todo tipo de elementos para caracterizarse: casco de moto, bata, moño, un bigote pintado, diferentes prendas de ropa y un filtro para la cara y la voz. Su originalidad, su humor y la forma tan fiel y divertida de representar una típica familia española ha hecho a esta joven de 21 años, que estudió Contabilidad, ganarse un hueco entre las humoristas más conocidas de las redes sociales.

¿Quién es Gema Palacio?

Gema Palacio es una chica que acaba de cumplir 21 años, que es vergonzosa, es una chica normal. Estudiaba, trabajaba, quedaba con los amigos. Y ahora mismo está un poco flipando con todo lo que le ha pasado. Y tal vez ahora Gema tiene menos vergüenza, se atreve a hacer cosas nuevas, se va a independizar... Poco a poco.

¿Cuándo diría que fue el momento o la publicación que la catapultó a la fama?

Todo esto empezó con un vídeo de "clases de música en Estados Unidos versus España" que se hizo viral, pero ya, paró la cosa. Yo seguí haciendo otras cosas. Pero un día, a finales de enero de este año, se me ocurrió otro vídeo que era "comidas familiares". Lo hice y ya, pero no fue hasta meses después -en marzo- cuando resurgió, que un día al volver de trabajar mi móvil literalmente casi explota. Fue muy fuerte.

¿Y actualmente vive de las redes sociales?

Yo trabajaba en un supermercado, el cual tuve que dejar porque esto estaba yendo demasiado lejos. Y ahora mismo estoy trabajando para Netflix y estoy viviendo de las redes, creando contenido, haciendo campañas de publicidad...

¿Por qué eligió ese nombre en sus redes, Esperansa Grasia?

Cuando yo me creé el perfil de TikTok esperaba que absolutamente nadie fuera a ver mis vídeos, salvo mis amigos. Entonces dije: "¿Qué nombre me pongo?". Y justo salió el anuncio de Esperanza Gracia, la mujer del horóscopo de Telecinco, y por la coña me puse ese nombre y así se quedó.

¿Y no ha pensado en grabar una colaboración con ella?

Me llama mucho la atención saber si esa mujer dirá "esta tonta que me ha cogido el nombre...". No sé ni siquiera si sabrá de mi existencia, pero yo soy superfan de ella. Ojalá algún día me diga: "Hola, sé de tu existencia y todo bien".

¿Cómo decidió empezar a grabar vídeos comparando Estados Unidos y España?

Mi hermano, que es quien me suele ayudar con las grabaciones, y yo siempre hemos consumido un montón Disney Channel, Neox, y eso está inundado de series y películas estadounidenses... Hannah Montana, Dos hombres y medio, Modern Family... Y siempre nos llamó la atención el hecho de que las casas estuvieran superordenadas, que todo el mundo se levantara bien vestido, bien peinado. Nosotros hacíamos la coña de compararlo con cómo nos levantábamos nosotros, cómo nos reñía mi madre... Apartábamos los sofás y hacíamos como miniobras de teatro, y mi madre se meaba de la risa. Entonces yo creo que ahí empezó todo.

¿Entonces Juanjo, Consuelo y compañía son su vida cotidiana y su familia?

Exacto. Juanjo yo creo que nace un poco porque en mi clase había un chico que era muy Juanjo. Le encantaba su moto, se ponía así el casco, iba como de chulillo, pero en realidad era superbueno. Y también había en mi clase un Jose -el mejor amigo de Juanjo-. Y la madre es mi madre, aunque no se llama Consuelo como ella, pero cojo el cómo nos riñe, cuando habla superrápido y no se le entiende porque está supernerviosa. Todo existe.

¿Y qué piensa ella de ser Consuelo?

Se mea de la risa. Pero ahora me dice: “Oye, te voy a empezar a cobrar derechos”. Está flipando porque el pueblo le grita “¡Consuelo!”. Y mi madre se caga en todo pensando la que le he liado.

¿Ha viajado alguna vez a Estados Unidos?

No, pero ojalá pronto, porque lo necesito. Pienso grabarlo y publicarlo todo, porque me encantaría compartir eso con la gente, si algún día pasa.

Publica su contenido tanto en TikTok como en Instagram, ¿pero cuál de ellas le gusta más?

Ahora mismo es por épocas, TikTok unos días enseña tu vídeo un montón, al otro no lo enseña nada. Hoy te penaliza, mañana te borra el vídeo. E Instagram se me está haciendo muy cómodo y me está gustando mucho, porque yo antes no tenía. Los dos tienen su encanto y me estoy agarrando bastante a los dos. Son muy diferentes, pero hay que entenderlos. Es que TikTok me lo ha dado todo, y en Instagram ahora mismo estoy creciendo un montón y me encanta. Porque lo de tener historias es un puntazo, porque un día puedo hablar con la gente, o pedir que me hagan preguntas. En Instagram tal vez interactúas más con la gente.

¿Y cuál se podría decir que le está dando más rentabilidad?

Son muy diferentes, pues TikTok es la única red social que te paga por crear contenido, que está muy bien y es un puntazo. No paga una barbaridad, pero está bien. E Instagram es la publicidad. Sí que es verdad que un creador de contenido puede vivir más por Instagram por el tema de la publicidad.

Entonces, ¿ve como algo positivo toda esta repercusión?

Pues para nada me esperaba algo así, y es algo muy raro, de verdad. No puedo decir que es malo, porque es un sueño. Pero se me hace raro el hecho de que la gente hable de mí. El otro día, paseando al perro, en la terraza de un bar estaban hablando de mí y estaban viendo mis vídeos. Decían "es de Valencia", "a mí me encanta", "pues a mí no me hace gracia". Y pensé: "Están en una mesa hablando de ti...". Me pareció raro, la gente habla de ti y le puede dar a un botón y decirte lo primero que se le pase por la cabeza. Está muy guay, pero también es raro. Pero no me puedo quejar, estoy superagradecida.

Recientemente ha comenzado a subir a Instagram vídeos más personales, como Gema Palacio.

Sí. Como yo hago algo muy cerrado, me da miedo poder cansar a la gente. Entonces dije: "Voy a probar a ser yo, a ser Gema, encender la cámara y grabar". Me apetecía hacerlo, me lo pasé bien y funcionó. Interactúo mucho con mis seguidores y me gusta mucho. Me encantaría hacer un vídeo de esos a la semana, para no cansar y mostrarme yo también.

¿Va a apostar también por este tipo de contenido?

Muchas veces me han llegado a decir: "A Gema no la queremos ver, queremos ver a Juanjo". Entonces, tal vez me tengo que mostrar un poquito a ver si a la gente le gusto o no. Al final no soy capaz de hacer un vídeo serio, soy un cuadro de persona, siempre me pasa algo. Pero tal vez siendo yo misma, como soy un circo, mostrándome normal, funciona.

¿Le llegan mensajes de gente que se siente reflejada en personajes como Consuelo?

Sí, me siguen muchas mamis, y es algo que me parece muy guay. Es verdad que recibo poco hate, pero algún comentario que recibo es "lo que haces es humor para señoras de 50 años". Pues oye, eso es puntazo, porque esas mujeres están hasta la coronilla de la vida, han sido madres, han vivido tiempos diferentes. Entonces hacerlas reír para mí es un honor.

Mostró hace poco algunos comentarios de haters. ¿Recibe muchas críticas?

Gracias a Dios, de momento, si hay 100 comentarios, dos son malos. Pero es verdad que algo malo que me han llegado a decir es "denigras a España", "criticas a la sociedad española" o "soy español y me estás ofendiendo". Y digo: "Joder, es humor, son personajes, son cosas que han pasado en mi casa". De verdad que no, hacemos lo primero que se nos pasa por la cabeza, cosas que nos pasan en casa.

Tiene incluso fans famosos, ¿verdad?

Eso es algo que a mí me hace flipar. Tener la oportunidad de intercambiar mensajes con La vecina rubia, que pienso que le debo todo, porque esa chica, desde que compartió mis en Instagram, he crecido lo que he crecido, siempre lo digo. Que te comente Noemí Salazar, Eugeni Alemany, Rubentonces, Jonan Wiergo, Nagore Robles o Adara, que me dijo que me ha descubierto hace poco, y es una alegría. Me hace una ilusión increíble.

Precisamente, hace poco estuvo en Sobreviviré: After Show, el programa de Nagore en Mitele Plus.

Sí, ahora no tengo mucho tiempo, pero Nagore es maravillosa, y si algún día me vuelve a invitar no voy a dudar en ir. La verdad es que el hecho de ir a un plató y ver el trabajo que hay detrás, yo siempre intento decir que sí a todo.

¿Se ve colaborando en otros programas, siendo actriz o humorista en televisión?

Es que como soy Gema, la del pueblo, alguien normal, no sé si me veo. Lo perfecto para mí sería hacer teatro o actuar, interpretar diferentes papeles, tanto serios como dramáticos. Eso me encantaría probarlo. Ojalá ser cómica, pero no me veo capaz de hacer monólogos ni nada así. Yo es que eso de subirme a un escenario y, simplemente hablando, hacer reír a todo el mundo, lo admiro, y creo que no sería capaz. Y de actriz me encantaría, que tampoco sé si me veo, porque luego a lo mejor voy a un casting y digo "qué mal se me da esto". Pero me encantaría probarlo.

Recientemente se ha anunciado su colaboración con Netflix, ¿era solo un sketch o hay algo más por llegar?

Pues empecé escribiendo pequeños guiones para Netflix, para crear contenido en sus redes, y la gente empezó a pedir tanto una serie de Juanjo que dijeron: "Vamos a hacer una miniserie para nuestro TikTok". Salió un adelanto, y luego cada viernes salen los capítulos.

¿Qué futuros proyectos tiene entre manos?

Pues, si Dios quiere, puede que me tenga que ir fuera. No puedo decirlo aún, pero sé que tengo que irme fuera de España un tiempo, entonces me va a quitar muchísimo tiempo, tengo que organizarme. Y ahora mismo estamos haciendo espectáculos en Barcelona, el Z-Fest, que será el 23 de octubre. Es un espectáculo dirigido a la generación Z, pero pensado también para que guste a los padres que los acompañan. Va a haber música, magia, monólogos... No puedo contar al 100% lo que voy a hacer, pero va a salir algo muy guay. Voy a salir yo y va a pasar algo inesperado.