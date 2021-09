Así es el apagón de internet que este jueves podría afectar a móviles, ordenadores y videoconsolas

Tal vez hayas escuchado que este jueves se avecina un "apagón" mundial de internet. No se trata de un bulo ni de un vaticinio apocalíptico ni un renovado efecto 2000. Para empezar, no será un problema generalizado, pero sí puede afectar a algunos dispositivos móviles y ordenadores. ¿Deberías preocuparte? Lo cierto es que no supondrá ningún problema para la mayoría de equipos actuales, pero puede afectar a quienes cuentan con un dispositivo antiguo (ya sea un teléfono, un ordenador o una consola de videojuegos) y no lo actualizan con regularidad.

El motivo es que este 30 de septiembre a las 14.01 GMT caduca un antiguo "certificado raíz", llamado IdentTrust DST Root CA X3, que actúa como enlace entre algunos dispositivos e internet. Este tipo de certificados de autentificación sirven para garantizar que las conexiones sean seguras. Pero una vez que caduque este jueves pasará a convertirse en inseguro para la red, lo que puede provocar errores de conexión en una amplia gama de dispositivos, sistemas operativos y navegadores desactualizados.

¿A qué dispositivos puede afectar?

En el caso de los dispositivos Apple, el problema lo tendrían los que tuvieran la versión 9 de iOS o anteriores. Mientras que para los Android los afectados serían los que utilizan la versión 2.3.6 o previas.

También podrían dar fallos los ordenadores con Windows XP Service Pack 3 y versiones más antiguas. Y en el caso de los Mac, aquellos que cuenten con macOS 10.12.0 o alguna versión anterior.

La consola de videojuegos PlayStation 3, la 4 con actualización de firmware 5.0 o inferior, así como la Nintendo 3DS, aparecen en la lista de posibles dispositivos afectados. También podrían registrar problemas las Blackberry 10.3.3 o dispositivos con Java 8 por debajo de la versión 8u141 o Java 7 por debajo de la versión 7u151.