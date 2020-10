¿Sabes cómo se dice en aragonés: "Estoy resfriado"?

Aunque a nadie le gusta padecer una enfermedad, y menos en estos tiempos de pandemia, puede resultar muy interesante conocer la gran riqueza léxica que tiene el aragonés en relación con la salud de la personas o, mejor dicho, con la falta de ella. La expresividad de nuestra lengua abarca nombres de enfermedades, dolencias, situaciones de falta de salud e igualmente verbos y adjetivos de muchos aspectos relacionados con las dolencias de las personas. Vamos con ese léxico y unas cuantas frase para ver cómo se usarían en un contexto idiomático.

Vocabulario

Aplegar: contagiar.

Carramaloso: afectado de múltiples dolencias.

Chaquiento: achacoso.

Enmarinar-se: infectarse una herida.

Enmorgar-se: constiparse, resfriarse.

Eschalamancau: deteriorado físicamente.

Estusiquiar: tosiquear.

Fer mal: doler, sentir dolor.

Fer o manto: estar enfermizo.

Fer un clis / aclisar-se: sufrir un bajón de salud.

Indinar-se: infectarse.

Ixafegar: jadear, respirar con dificultad.

Zarrangüello: respiración dificultosa.

Maladía/malotía: enfermedad.

Mal minchador: cáncer.

Marina: infección en una herida.

Muergo: constipado, resfriado.

Pasa: epidemia.

Pepiar: chochear, sufrir demencia senil.

Rastiar un mal: heredar congénitamente una enfermedad.

Tachau: enfermo de los pulmones.

Tachar-se: tener una enfermedad respiratoria.

Algunos ejemplos de usos contextualizados

Maye, a pobra, dende que va fer o clis este verano, ha empecipiau a pepiar.

La pobre abuela, desde que dio el bajón este verano, ha comenzado a sufrir demencia senil.

Qué muergo tiens, ya t’has enmorgau.

Qué constipado llevas, ya te has resfriado.

Me fan mal os uellos, no sé que tiengo.

Me duelen los ojos, no sé que me pasa.

Esta pasa de covid ye una maladía que ha feito muito mal.

Esta epidemia de la covid es una enfermedad que ha hecho mucho daño.

Ye tachau, ixafega muito, leva un zarrangüello que no’n puede más

Está enfermo de los pulmones, respira muy mal, lleva un jadeo que no puede con él.

Dirección: Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. Coordinación: Fernando Romanos Hernando, profesor de la Universidad de Zaragoza y de instituto