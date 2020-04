Así se comunican cada mañana los profesores del CEIP Katia Acín con sus alumnos

El confinamiento en casa para combatir al Covid–19 ha situado a los centros educativos en un nuevo escenario. "Mucho se debate estos días sobre cómo deben ser las tareas ‘online’ para que no sean excluyentes, para que no aumenten la brecha entre alumnos, tengan en cuenta la diversidad familiar y sean atractivas y no un sustitutivo descafeinado de la rutina de aula", afirma Luis Morillo, director del CEIP Katia Acín de Binéfar (Huesca), que explica cómo la empresa local E-tecnia ha desarrollado la aplicación ‘Ecoleapp’, un nuevo canal de comunicación con las familias, que están utilizando durante este curso.

Nuevos retos que sorprenden

Esta ‘app’ "mejora la información –continúa Morillo–, es inmediata y permite un gran ahorro de papel –somos una escuela que promueve la sostenibilidad–, además de ser gratuita para las familias, ya que es propiedad del centro y así se garantiza la protección de datos". Un canal que utiliza el 100% del alumnado y les permite el teletrabajo, ahora, tan necesario. "Todas las mañanas, nos acercamos de forma virtual a sus casas –afirma– con nuevos retos que les sorprenden y emocionan". Y han retado a toda la comunidad a descifrar de forma colaborativa una contraseña que les dará acceso a una sorpresa en la web. Todos están aprendiendo mucho: salud e higiene, cómo intentar alcanzar la normalidad en una situación excepcional, a realizar ejercicio en el salón, a fomentar la creatividad infantil... pero, por encima de todo, afirma el equipo docente, "estamos aprendiendo sobre las relaciones humanas y lo mucho que nos apasiona nuestro trabajo y echamos de menos a nuestros alumnos".