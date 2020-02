La muerte de la presentadora Caroline Flack causa conmoción en el Reino Unido

Caroline Flack, presentadora del famoso concurso televisivo 'Love Island', ha fallecido a los 40 años. El cuerpo sin vida de Flack fue hallado por su padre el pasado sábado por la tarde en su apartamento de Londres. Esta mujer era uno de los rostros más populares de la televisión británica. Su familia ha pedido respeto y privacidad y la cadena ITV ha publicado un comunicado lamentando la noticia: “Todos estamos consternados y entristecidos por esta noticia desesperadamente trágica. Caroline era un miembro muy querido del equipo de Love Island y nuestros sinceros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos”.

Esta es la tercera muerte relacionada con 'Love Island', la versión británica de 'La isla de las tentaciones', después de que se quitaran también la vida los concursantes Mike Thalassitis y Sophie Gradon. La muerte de Flack ha causado conmoción en el Reino Unido y un parte del público ha pedido que se suprima el show insignia del canal ITV2 y se pidan responsabilidades a los productores.

Caroline, que mantuvo un romance con el príncipe Harry y fue novia más recientemente de Harry Styles, exmiembro de la banda británica One Direction, acababa de volver a Londres tras pasar un tiempo en Los Ángeles después de haber sido arrestada por la presunta agresión a su última pareja conocida, el tenista Lewis Burton. Fue el pasado 12 de diciembre cuando Burton llamó a la policía y acusó a Flack de haberle atacado mientras dormía, después de que ella había leído mensajes de texto en su teléfono y pensó que la estaba engañando. Debido a esta denuncia, Caroline Flack debía comparecer en marzo ante un tribunal para hacer frente a esas acusaciones. Según el diario británico Daily Mail, la presentadora estaba aterrorizada por tener que comparecer en este juicio y llevaba un tiempo tomando antidepresivos.

Lewis Burton ha escrito en Instagram un mensaje de despedida con una foto de ambos:

"Mi corazón está roto, teníamos algo tan especial.

Estoy tan perdido por las palabras, tengo tanto dolor, te extraño tanto, sé que te sentiste segura conmigo, siempre dijiste que no pienso en nada más cuando estoy contigo y no se me permitió estar allí esta vez. Seguí preguntando y preguntando. Seré tu voz, bebé, te prometo que haré todas las preguntas que quisieras y obtendré todas las respuestas, nada te traerá de vuelta, pero intentaré hacerte sentir orgullosa todos los días.

Te amo con todo mi corazón".