El Papa bromea con una monja: "Te doy un beso, pero tú no me muerdas"

El Papa ha hecho una broma con una monja que se mostraba visiblemente emocionada con verlo y gritaba 'viva el Papa'. Francisco se ha acercado para saludarla después de haberse encontrado como es habitual con varias fieles tras la audiencia general de este miércoles que ha presidido en el Aula Pablo VI del Vaticano y le ha dicho que iba a darle un beso, pero le ha advertido con delicadeza que no le mordiera. "Te doy un beso, pero no me muerdas", ha señalado el Papa que a continuación ha procedido a abrazarla con cariño.

Este episodio anecdótico se ha producido pocos días después de que el obispo de Roma reprendiera a una mujer después de que le agarrase con violencia del brazo durante su visita al pesebre del pasado 31 de diciembre tras haber oficiado la última misa del año. Al día siguiente, el Papa pidió perdón por el gesto. "Muchas veces perdemos la paciencia, también yo. Pido perdón por el mal ejemplo de ayer".