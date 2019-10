Zaragoza Accesible, un mapa de barreras para una ciudad sin ellas

Un mapa es una forma de contar el mundo y, por tanto, de visibilizar problemas ocultos, como el de la accesibilidad. Eso pensó Carlos Cámara cuando, desde el grupo de investigación Arquitecturas Open Source de la Universidad San Jorge, puso en marcha Zaragoza Accesible, un proyecto de mapeado colaborativo de aspectos relacionados con la discapacidad y la movilidad en la ciudad de Zaragoza. Con este propósito, Mapeado Colaborativo, uno de los grupos residentes de Zaragoza Activa-Las Armas, y la comunidad de editores voluntarios de Openstreetmap en Aragón han ido ‘pintando’ aceras, semáforos acústicos, bordillos... sobre el plano de la zona sur del barrio de las Fuentes. Todos esos detalles que hacen que un peatón, una persona con discapacidad visual, con sillas de ruedas o empujando un carrito pueda moverse o no.

A pie de calle

Curiosamente, hoy que todo está geolocalizado y hay mapas para todo, podemos consultar una ruta si vamos en transporte público o en coche, pero no en silla de ruedas. Además, "Google Maps hace el ruteo por el centro de la calzada, no aparecen las aceras y, si no hay aceras, un peatón no se puede mover", señala Miguel Sevilla, uno de los coordinadores de este proyecto que, paso a paso, y con todo detalle, va avanzando en la elaboración de mapas de movilidad peatonal urbana para personas con diversidad funcional.

El paso es lento, el que permite la desinteresada labor de los voluntarios que han participado en los diferentes encuentros o ‘mapping parties’ celebrados. La zona mejor estudiada es el sur de Las Fuentes. Gracias a los datos recabados, a través de la web maps.openrouteservice.org ya se pueden visualizar, en inglés, rutas para sillas de ruedas en estas calles. El siguiente objetivo: San José.

"Si no hay un pavimento táctil que lo señalice, un invidente no tiene paso de cebra; si no tiene asistencia acústica, un invidente no tiene semáforo"

Movilidad para todos

El proceso colaborativo comienza sobre el terreno, anotando las características de la red peatonal urbana. "¿Qué miramos? Principalmente las aceras, bordillos y semáforos", destaca Sevilla. Si una acera tiene menos de 70-80 cm, no cabe una silla de ruedas; pero también importa su estado, el firme, los bordillos, la rugosidad del pavimento... Los pasos de peatones son, nunca mejor dicho, cruciales. "Si no hay un pavimento táctil que lo señalice, un invidente no tiene paso de cebra; si no tiene asistencia acústica, un invidente no tiene semáforo". Así de sencillo.

Todos estos datos se introducen en la base de datos abierta Openstreetmap, la mayor y más precisa base de datos espacial libre del mundo, "la Wikipedia de los mapas". Después, consultando esa información con programas de sistemas de información geográfica, se realizan análisis de accesibilidad y se generan mapas de movilidad para personas con discapacidad visual y para personas con discapacidad motriz. En ellos, es posible "visualizar isolíneas de tiempo, que indican cuánto tardas en llegar de un lugar a otro".

Mapa con información de accesibilidad. Mapeado Colaborativo

En el departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, donde Sevilla es profesor, Ignacio Orte está realizando su trabajo fin de máster sobre este tema. Para Sevilla, lo más satisfactorio es ver cómo los voluntarios, que nunca habían reparado en las barreras existentes en las calles, después de convivir en las ‘mapping parties’ con personas con discapacidad visual y miembros de Discapacitados Sin Fronteras que van en silla de ruedas, se sensibilizan y empiezan a ser conscientes de que es importante contribuir a que la movilidad sea igual para todos".

Participar es fácil. Este mismo sábado 19 de octubre se celebra la próxima ‘mapping party’ en Las Fuentes

‘Mapping party’ en Las Fuentes

Participar es fácil. Este mismo sábado 19 de octubre se celebra la próxima ‘mapping party’ de ‘#Zaccesibilidad para personas con diversidad funcional’. Dará comienzo a las 10 de la mañana en el Centro Cívico Salvador Allende (calle de Florentino Ballesteros, 5, en el barrio de Las Fuentes) con una charla para explicar el proyecto y dar las primeras nociones para empezar a mapear. A continuación, el grupo de voluntarios saldrá a la calle con las apps para ‘smartphone’ Street Complete, Mapillary y un formulario para rellenar y tomar los datos de las aceras y los pasos de peatones. La labor se realizará por grupos que se repartirán los cuadrantes a analizar. Tras unas horas tomando buena nota de las características de la red peatonal urbana, con especial atención a las barreras de accesibilidad, los participantes regresarán al Centro Cívico Salvador Allende para compartir experiencias. Cualquier persona puede participar.

Hasta ahora, se han realizado ‘mapping parties’ en la zona del Gancho/San Pablo, la Magdalena, Delicias, Arrabal y Las Fuentes. En este segundo encuentro que se realizará mañana en Las Fuentes se incluirá también el norte de San José.

-Ir al suplemento Tercer Milenio