Un juego con rimas para rapear hasta lograr la igualdad

Es su lema: ‘Por fuera diferentes, por dentro equivalentes’; y han diseñado ‘La senda de la igualdad ’, un juego con 50 casillas y otros tantos significados sobre la igualdad de género. Y tienen mucho mérito, porque son los chicos y una chica -como podéis ver en la foto- del grupo de la asignatura de Valores de la escuela de Peralta de Alcofea (Huesca), que pertenece al CRA A Redolada y del que también forman parte las aulas de Berbegal, Huerto y Laluenga.

Su maestra, María Isabel Campo, nos cuenta que se trata de un trabajo sobre la igualdad de género diseñado para su comprensión y aplicación. "Creemos que es un tema muy importante para la sociedad en la que vivimos y viviremos", afirma, y no deja de insistir en lo "motivados e implicados" que se han mostrado los alumnos realizándolo y que, precisamente por eso, quiere que sirva de inspiración a otros colegios.

Como el juego de la oca

¿Que cómo se juega? Pues es muy fácil: se parece muchísimo al juego de la oca y al de las serpientes (ambos superconocidos por todos vosotros). ¿Y cómo lo hicieron?: "Nos dividimos en tres grupos -dibujo, rimas e ilustración- y realizamos varias sesiones, en las que todos aportamos ideas; hicimos las reglas y elaboramos el trabajo y las fichas", explican los escolares. "Como conclusión -continúan-, podemos decir que resultó muy divertido en la creación, pero un poco complicado a la hora de ordenarlo". Aunque eso importa poco, ya que han disfrutado y reflexionado sobre el tema de la igualdad de género, que era de lo que se trataba, y confiesan que se han encontrado "más a gusto trabajando como personas, todas juntas, que como chicos o chicas".

Trabajando en el tablero del juego por la igualdad. CRA A redolata

Casillas con rimas para rapear

Algunas casillas son muy especiales y tienen una rima para rapear y "si caes en ellas, la rima has de cantar". "¿Queréis que os cantemos alguna?", preguntan... "Pues ahí van": "Al mismo trabajo debemos ir para así ayudar al país"; "los juegos no tienen ni genero ni nacionalidad"; "si del pozo queremos salir, la fuerza chicos y chicas debemos unir"; "¡ambos géneros las tareas de casa a organizar!" o "si no quieres trabajar ni colaborar, aquí te quedarás un turno sin tira"». Otra: "A los dos nos cuesta madrugar, pero los dos debemos al trabajo llegar; de chicos y chicas es la puntualidad"... Y, así, hasta un total de 15 casillas con sus correspondientes rimas sobre la igualdad. Os podéis descargar el tablero y las fichas en el blog del CRA A Redolada.