Jóvenes que convencen con el poder de la palabra

Son alumnos de 1º y 2º de bachillerato del Colegio del Salvador (Jesuitas) de Zaragoza y los vencedores absolutos del III Torneo de Debate Preuniversitario ‘El poder de las palabras’, organizado por ESIC y Fundación Activa-t, que se celebró en Valencia, el pasado 23 de febrero. Y son buenos. Muy buenos. Ya que en la capital del Turia se dieron cita 28 equipos de Alicante, Valencia, Canarias, Navarra, Palma, Castellón, Murcia y, por supuesto, Zaragoza.

Miranda García, Gonzalo Canales, Jorge Alagón y Cristina Lafuente convencieron con sus argumentos a favor y en contra a un exigente jurado, compuesto por profesionales de diferentes ámbitos empresariales, en un encendido debate sobre si debe existir discriminación positiva de género para conseguir la igualdad. Por su puesto, al frente de este brillante equipo de debate se encuentra Carolina Soguero Pinilla, profesora del Departamento de Lengua y Literatura del colegio, que reconoce que, en los dos años que llevan trabajando la oratoria, la evolución de los alumnos ha sido espectacular; que han progresado, sobre todo, "en autonomía y capacidad crítica"; y que esta actividad no solo deja huella en su faceta escolar, sino también "en todos y cada uno de los ámbitos de sus vidas. Porque ese es nuestro objetivo".

"Yo nunca he sido tímida, pero sí algo insegura; y ahora tengo más confianza en mí misma y he aprendido a trabajar en equipo"

Empezaron juntándose para trabajar una hora a la semana, en horario extraescolar, y tenían poca preparación. El primer torneo no fue muy bien, claro... "¡Cuando miro de dónde partimos y a dónde hemos llegado...!", exclama Jorge. "Hemos ganado mucho en confianza y seguridad a la hora de hablar en público –interviene Gonzalo–, ya no nos ponemos nerviosos. Además, poco a poco… ¡es que te enganchas!, tienes más ganas de debate y de hacerlo mejor". Para Miranda, ganar este torneo tiene un significado especial, porque "yo nunca he sido tímida –reconoce–, pero sí algo insegura; y ahora tengo más confianza en mí misma y he aprendido a trabajar en equipo. A veces, tú sola no puedes con todo"; y Cristina, que va en la misma dirección, insiste en que "el nivel de debate en Valencia fue altísimo".

La experiencia es tan positiva que, el curso que viene, el centro va a implantar la asignatura de oratoria "desde 5º de primaria, en Lengua, para ir haciéndola extensiva al resto de asignaturas", afirma la profesora. De momento, nuestros campeones solo piensan ya en su próximo torneo.

Por cierto, los tres se ven estudiando Derecho y Administración de Empresas.