Nate Westling, la modelo de Chanel que ahora es un chico

Natalie Westling es una modelo acostumbrada a trabajar con los mejores. Ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo de la mano de Chanel, Versace, Prada, Louis Vuitton, Dior, Alexander McQueen o Saint Laurent, entre otros. Su rostro también es habitual en los anuncios de moda.

Pero esta joven -tiene 22 años- de rostro infantil y salvaje melena pelirroja desapareció del foco mediático el pasado mes de septiembre. Y ahora, cinco meses después, ha reaparecido convertida en alguien muy distinto.

Westling ya no es Natalie, sino Nathan. Ha dedicado estos meses a someterse a un cambio de sexo, para cumplir así el sueño de ser cómo siempre ha querido. "Ha sido un viaje increíble y soy muy feliz. Lo que veo ahora en el espejo es la versión masculina de mí", ha declarado a la CNN.

Según ha revelado en la cadena estadounidense, lleva seis meses tomando testosterona y ahora prepara una operación para reducir sus pechos y adaptarse así a su nueva identidad masculina.

El modelo se muestra encantado con su aspecto, pero admite que el proceso ha sido complicado. “Mis dos primeros meses de transición fueron duros, y hasta que no empecé a ver cambios físicos que se correspondieran con mi condición mental no me desperté del todo y empecé a vivir. Estoy feliz. No puedo ni pensar en volver a ser quien era antes porque era todo oscuridad”, ha dicho.

En cuanto al momento en que tomó la decisión de cambiar de sexo, Westling ha contado que lo hizo cuando comprendió que no podía seguir negando lo que sentía: "Llegué a un punto en el que me había cansado de vivir. Me preguntaba cómo era posible que otras personas pudiesen vivir así su vida, despertándose cada mañana y sintiéndose bien consigo mismos: yo no podía".

Ahora, el joven modelo quiere seguir trabajando en el mundo de la moda. Y a la vista de la cantidad de diseñadores, directores de cásting y estilistas que le han mostrado su cariño en las redes sociales, todo apunta a que no tendrá ningún problema para conseguirlo.