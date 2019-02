Cinco claves para lucir una melena brillante este año 2019

Un pelo bonito es sinónimo de belleza, pero también de salud. Lucir un cabello cuidado y brillante es el sueño de miles de personas. Si también es su objetivo para este próximo año le ofrecemos cinco claves que le ayudarán a conseguirlo. ¿Quiere saber cómo lucir el mejor cabello? Siga leyendo

Elegir el mejor champú. A la hora de lavarlo hay que elegir un producto específico dependiendo del tipo de cabello: liso, rizado, con volumen, con mechas o teñido. En el caso de las melenas secas, hay que optar por productos que la hidraten y reparen, como la manteca de karité, la lavanda o el romero. Para los cabellos grasos nada mejor que aquellos productos que tengan un pH neutro para no irritar el cuero cabelludo, ya que hay que lavarlos con más frecuencia. Menos es más. El lavado perfecto no consiste en usar la mayor cantidad posible de productos, champús, acondicionadores, sérum...El lavado perfecto se consigue echándose en la mano la cantidad justa de producto, que habrá que emulsionarlo con agua antes de aplicarlo directamente en la raíz. Después, hay que trazar pequeños círculos por todo el cuero cabelludo y, si se quiere más volumen, hay que lavar el pelo con la cabeza al revés y aplicarse el acondicionador de medios a puntas. Regular la temperatura. Todos hemos oído alguna vez que lo bueno para el cabello es hacer el último aclarado con agua fría. Pero, también es muy importante la temperatura del agua que usemos para hacer todo el lavado. En este caso se recomienda que sea tibia, porque el agua fría no disuelve la grasa y el agua caliente daña el cabello. Cepillar antes de lavar. Ya lo decían nuestras abuelas: antes de acostarse hay que cepillarse cien veces la melena. Pero ahora añadimos que además de hacerlo por la noche, también es aconsejable pasar el cepillo por el pelo antes de lavarlo. De esta manera, se evita que se enrede cuando esta mojado, que es su estado de mayor debilidad y el momento más fácil para que se rompa. Cuidar la alimentación. La falta de vitaminas y minerales produce efectos negativos en el cabello, que se muestra más débil, sin brillo, con las puntas abiertas o seco. Para evitarlo hay que seguir una dieta equilibrada en la que no falten los alimentos ricos en hierro, azufre, omega 3, potasio y ácido fólico.