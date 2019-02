La ciudad de Los Ángeles prohíbe la venta de pieles

Las prendas de pìel no podrán venderse ni fabricarse en Los Ángeles a partir de 2021. HA

Los Ángeles se ha convertido en la primera gran ciudad de Estados Unidos que prohíbe la venta de pieles. El Ayuntamiento de la urbe aprobó este martes una norma que considera ilegal vender o fabricar prendas de piel dentro de los límites de la ciudad.

Según ha explicado el diario 'Los Angeles Times', la norma municipal no entrará en vigor hasta 2021. Como no ha sido aprobada por unanimidad, el texto deberá superar una segunda votación antes de que la firme el alcalde angelino, Eric Garcetti. Un solo concejal, Greig Smith, rechazó la propuesta, lo que hace muy difícil que no salga adelante en esa nueva votación.

Smith considera que la normativa acabará con "negocios legítimos", una comportamiento que según él "no es norteamericano", y cree también que la ciudad no ha tenido en cuenta el impacto económico de la decisión. Según el diario estadounidense, el concejal defiende que "una regulación de la industria peletera, para evitar abusos, sería preferible a una prohibición"